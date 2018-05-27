Цитата: 112:

Чтобы оплатить ребенка в садик за 30 тысяч в месяц или обучить второго за 500 тысяч в год у местных преподавателей..

Ну-ну, не надо прибедняться.

Цитата: Vital:

Они решили меня проверить. Я пришел утром, мне сказали у нас очередь на месяц и мы вам позвоним. Ну ладно я говорю , оккей. Он меня сразу просек. Он грамотный чел. Говорит ты же не наш , мутный ты. Хотя звонит вечерои в тот же день звонит , выйди ,проверим тебя. Ок. Вышел я им всем показал как надо. Мне заплатили за два дня 20 000

Норм зарплата для нашей местности. На плохую работу очереди не было бы.