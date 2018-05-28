/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Вырубили участок с деревьями и кустарником в центре Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Вырубили участок с деревьями и кустарником в центре Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32718
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.05.18 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вырубили участок с деревьями и кустарником в центре города. Напротив здания Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен», по Аль-Фараби, 116. Что - то строить будут?
Читать новость

§ drakon
Re: Вырубили участок с деревьями и кустарником в центре Костаная
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13889
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.05.18 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для стройки места - мало.
Вот Батыр - на коне - какраз нормально...
:lol:
Профайл

§ Алиса
Re: Вырубили участок с деревьями и кустарником в центре Костаная
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4122
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 28.05.18 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хочется мнение высказать, но, блин, одна нецензурщина на ум приходит :-x :oops:
Профайл

§ 1234
Re: Вырубили участок с деревьями и кустарником в центре Костаная
1234


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 664
Регистрация: 29.10.12
Отправлено: 28.05.18 - 18:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По ул. им. И. Алтынсарина от остановки 11 школа, до перекрёстка ул. им. М.Ю. Лермонтова, вырубили ВСЕ деревья и кустарники (акация).
Теперь там НИКОГДА и ничего не вырастят. Трудоёмкое и затратное это дело..
Ул им Кобланды тому наглядный пример - 4 года постоянно высаживают деревья, но они не приживаются. :-x

!!! Очень хочется узнать ФИО "спесыалиста" принимающего решения о вырубке,
и тех - кто согласовывал это безобразие.
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 18, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 18
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 146
Пользователей: 2
Всего: 148

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх