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§ NG.kz
Водители автобусов не обилечивают пассажиров
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32718
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.05.18 - 23:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ежедневно езжу в автобусе маршрута номер 3 а мой ребенок на машеруте номер 25. Водители должны при расчете дать нам билет. Но этого ни разу ни кто из них не сделал. Дают билет только когда билет потребует пассажир.
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§ Медный
Re: Водители автобусов не обилечивают пассажиров
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2287
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 28.05.18 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
А то мы какие..
Видим то что есть у других, в данном случае водятелов, чеки расходы, количество рейсов и тд..

Где "мы" видим? Это к тебе не на остановке подсели и спрашивают покажи сколько делаешь выручки в день...
Это "народ в лице государства" хочет знать! так что не надо тут начинать "пургу"

Ну и в целом отвечая на твой вопрос "о лезть в карманы и показать", вот скоро, надеюсь, введут обязательные налоговые декларации, тогда и посмотрим :lol: как это у тебя из воздуха возникают деньги которые ты тратишь ежемесячно :lol: :lol: :lol:
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§ Сергей_я
Re: Водители автобусов не обилечивают пассажиров
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2471
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 28.05.18 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
У меня там програмист знакомый, ( ну недавно познакомился) наш костанаец. Уехал 8 лет назад. Типа нашего бывалого астанинского. 200 000 руб. Зарплата. Купил хату уже. В москве. Где бы он смог у нас в Костанае столько заработать? Мы тут живем в ж.... Нам только по тв говорят что мы крутые. По факту спорный вопрос.

Ну с профессиями будущего (читай востребованного) в мегаполисах люди живут хорошо. Больше город, больше возможностей. С зп 200 тыс тг. тут на месте можно тоже хату купить. Не сразу, но лет за 5-7 можно наэкономить запросто.
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§ Медный
Re: Водители автобусов не обилечивают пассажиров
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2287
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 28.05.18 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Автор я так понимаю зануда и нытик ещё тот,вместо того что бы как то улучшить своё материальное положение,он пишет кляузы в газету,типа если плохо ему то пусть будет плохо и всем.

аполитично рассуждаете, мимо основной программы партии на декриминализацию бизнеса :lol: :lol: :lol:
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§ Vital
Re: Водители автобусов не обилечивают пассажиров
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5584
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 28.05.18 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Серега 200 000 руб.( не теньге) Это не опечатка. Это факт. Понимаю что для многих это типа шутка или не реально. Это реально ребята.
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§ 112
Re: Водители автобусов не обилечивают пассажиров
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12305
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.05.18 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
вот скоро, надеюсь, введут обязательные налоговые декларации, тогда и посмотрим как это у

Дорогуша..
Я эти декларации заполняю уже лет 17..
Налоговые..
Как ИП..
А водятелов вычислить легко, смотаться пару рейсов сидя сзади и подсчитать количество человекмв час пик и не в час..
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§ Сергей_я
Re: Водители автобусов не обилечивают пассажиров
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2471
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 28.05.18 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Серега 200 000 руб.( не теньге) Это не опечатка.

ну так и квартира там стоит 3-5 млн, и тоже не тенге. Это огромные деньги, для нас. Для москвичей это зп выше среднего, но никак не элита и прочее.
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§ Добринцофф
Re: Водители автобусов не обилечивают пассажиров
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6056
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 28.05.18 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
ну так и квартира там стоит 3-5 млн, и тоже не тенге. Это огромные деньги, для нас. Для москвичей это зп выше среднего, но никак не элита и прочее.

ну так и у нас 3-5млн руб.
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§ Vital
Re: Водители автобусов не обилечивают пассажиров
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5584
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 28.05.18 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Серега я тебе не говорил про элиту. Я говорю цифры простых пацанов , простых трудяг. Я сам простой, я не олигарх. Сколько зарабатывает элита я могу только догадыватся.
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§ Змея Подколодная
Re: Водители автобусов не обилечивают пассажиров
Змея Подколодная


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Сообщений: 470
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 28.05.18 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нет.Покажи расчетку, объем работы..А то мы какие..Видим то что есть у других, в данном случае водятелов, чеки расходы, количество рейсов и тд..Покажи свое, тогда и можно будет сказать - Водятелы не народ, ты есть народ..

Когда ко мне придет налоговый инспектор, тогда я покажу свой оклад и сколько я отчисляю налогов. Вы черное с белым не путайте. Тут общественные слушания вообще то были, повышение стоимости за проезд, при чем тут оклад мой? Возбуждаетесь не по существу.
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§ 112
Re: Водители автобусов не обилечивают пассажиров
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12305
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.05.18 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Когда ко мне придет налоговый инспектор, тог

Хех..
Вот то то и оно!
Тогда пусть отсчитываются перед налоговым инспектором, что логично, а не перед каждым интернет пользователем, либо пассажиром!
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§ Змея Подколодная
Re: Водители автобусов не обилечивают пассажиров
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 470
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 28.05.18 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тогда пусть отсчитываются перед налоговым инспектором, что логично, а не перед каждым интернет пользователем, либо пассажиром!

Перевозчики будут отчитываться перед населением, на каких основаниях они хотят поднять оплату за проезд.
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§ 112
Re: Водители автобусов не обилечивают пассажиров
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12305
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.05.18 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
будут отчитываться перед населением, на каких основаниях они хотят поднять опла

Действительно зависть..
Сильных мира сего, КТЕК, Горводоканал, ПКСК, кто там еще, Каймак, ой простите, Сметана, мы конечно трогать боимся..
Отыгрываемся на водятелах, деньги прячут в карман!
Чтобы оплатить ребенка в садик за 30 тысяч в месяц или обучить второго за 500 тысяч в год у местных преподавателей..
Непорядок..
Пусть их дети будут бедны и идут грузчиками на Складскую!
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§ Сыкымы
Re: Водители автобусов не обилечивают пассажиров
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 118
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 28.05.18 - 17:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112: Тогда пусть отсчитываются перед налоговым инспектором, что логично, а не перед каждым интернет пользователем, либо пассажиром!

А кто требует, чтоб перед каждым отчитывались? Только ты.
Цитата:
112:
Покажи свое, тогда и можно будет

Больше ни у кого таких просьб не нашёл.
Пусть перед общественным советом отчитаются. Так ведь не смогли. Расходы все по полочкам разложили. А доход - чисто гипотетический, никаких подтверждающих документов. Так же, как и у тебя. Вот и рвёшь ****, как бы до тебя не добрались.
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§ Сыкымы
Re: Водители автобусов не обилечивают пассажиров
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 118
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 28.05.18 - 18:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Чтобы оплатить ребенка в садик за 30 тысяч в месяц или обучить второго за 500 тысяч в год у местных преподавателей..

Ну-ну, не надо прибедняться.
Цитата:
Vital:
Они решили меня проверить. Я пришел утром, мне сказали у нас очередь на месяц и мы вам позвоним. Ну ладно я говорю , оккей. Он меня сразу просек. Он грамотный чел. Говорит ты же не наш , мутный ты. Хотя звонит вечерои в тот же день звонит , выйди ,проверим тебя. Ок. Вышел я им всем показал как надо. Мне заплатили за два дня 20 000

Норм зарплата для нашей местности. На плохую работу очереди не было бы.
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§ 112
Re: Водители автобусов не обилечивают пассажиров
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12305
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.05.18 - 18:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
как бы до тебя не добрались

Кто?
Такие завистники, что в 17м разграбили всех тех, кто немного по богаче и по умнее?
Нет.
Отсчитываться перед смутой мне по рангу не положено..
Для этого есть соответствующие органы, куда вот уже 17 лет отсчитываюсь..
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