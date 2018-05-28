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§ NG.kz
Гонки автобусов по встречке в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32718
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.05.18 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Водитель автобуса выехал на полосу встречного движения через двойную сплошную. Впереди были ремонтные работы, но все ехали по очереди и объезжали согласно установленному знаку впереди.
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§ Universer
Re: Гонки автобусов по встречке в Костанае
Universer


(Пользователи)
Сообщений: 9
Регистрация: 24.08.07
Отправлено: 28.05.18 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лишить прав на полгода и привет семье.
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§ 112
Re: Гонки автобусов по встречке в Костанае
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12305
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.05.18 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все правильно, профессионал перестраивается загодя..
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§ АбраКадабра
Re: Гонки автобусов по встречке в Костанае
АбраКадабра


(Пользователи)
Сообщений: 2
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 28.05.18 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Автобусный "ралли дакар"
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