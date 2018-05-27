Города и веси пестрят баннерами с идейными цитатами, которые размещаются по госзаказу и на средства налогоплательщиков, то есть всех жителей страны. И что характерно - все тексты только на одном казахском языке. Читать новость
Змея Подколодная: Я в России говорю- мы казахи, все прекрасно понимают и не задают вопросов.
Нет, это не так.. Не важно как вы говорится.. Важно как остальные.. Где то на арене боя ММА международного класса, Ахмед называет себя русским. Но приехав в Казахстан погостить например, Ахмед на это очень обижается.. И вот давай не будем. У меня россиян много останавливается и недавно парадокс, россиянину купил ТВ украинского производства и он был очень рад.. Но у меня язык не поворачивается его, Михаил зовут, назвать русским, снимает у меня хотя уже 5 лет с весны до зимы, потому что элементарно боюсь обидеть, а вдруг он не совсем русский? Даже с Питера недавно встречал, и тотна нее не говорил русская, говорил россиянка.. А вот чеченец, с Астрахани, у него там первая жена, земли, макаронный заводик, дети в Чехословакии первые два, снимает у меня уже 15 лет, примечательно что раньше ел пельмени, сейчас стал правоверным и учит меня не есть свинину, вот на него сказать русский, это унизить его, его Веру, его Родину на Кавказе.. Я даже о том не заикаюсь. Но приедит когда в очередной раз, спрошу..
Я в Россию мотаюсь раз в две недели,но вам конечно виднее, как я говорю, как меня там понимают))) По сабжу есть что сказать? Повторяю, есть закон и надо его соблюдать, это в контексте данной статьи, а то вы уже нить разговора потеряли.
112: Но что нибудь исходя из темы полагаю сказать нечего?
Нечего! У меня сейчас вообще голова другими вопросами занята. Я эти билборды и не видел если честно, точнее не обращал внимания - на каком языке они там, пока дочка в машине проезжая мимо них не начала пытаться прочитать, что там написано. Здесь абсолютно прав как автор так и Витал своим комментом. Лично я уже вскоре покину свою родину. Именно из за детей!
визуальная информация должны излагаться на государственном и русском, а при необходимости - и на других языках.
Цитата:
Науразбаев пояснял: "В законодательстве четко прописано, что все тексты визуальной информации располагаются в следующем порядке: слева или сверху – на государственном, справа или снизу – на русском языках, и пишутся одинаковыми по размеру буквами".
Например: В здании КПП "Прокуратуры Костанайской области"ГРАФИК ПРИЁМАРуководства областной и генеральной прокуратур - ТОЛЬКО на государственном языке!
И как - таг получается, что, "надзорный орган"? который априори должен следовать букве закона и демонстрировать это всем, остался без надзора руководителей управлений областного акимата, инициирующих такие рейды ?..
Цитата:
эти показные ономастические рейды с двойными стандартами выглядят, как игра в одни ворота.
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