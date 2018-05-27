Цитата: Vital:

У меня там програмист знакомый, ( ну недавно познакомился) наш костанаец. Уехал 8 лет назад. Типа нашего бывалого астанинского. 200 000 руб. Зарплата. Купил хату уже. В москве. Где бы он смог у нас в Костанае столько заработать? Мы тут живем в ж.... Нам только по тв говорят что мы крутые. По факту спорный вопрос.

Ну с профессиями будущего (читай востребованного) в мегаполисах люди живут хорошо. Больше город, больше возможностей. С зп 200 тыс тг. тут на месте можно тоже хату купить. Не сразу, но лет за 5-7 можно наэкономить запросто.