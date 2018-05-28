Цитата: kbkz1980: лянчил,посчитали ,проще ему ПП дать ,чем слушать ной-скулёж в ущемлении его прав



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=3&topic_id=582&viewmode=flat&sortorder=0&start=2580



Неделю подождать не можете хотя бы?

Я уже озвучил, с моим количеством комментариев ошибок будет просто физически больше!

Тут сутки всего в ПП сижу и уже посыпались многочисленные жалобы, не на сами комментарии, а укор к администрации уже..

Есть что сказать, скажи прямо, не отводя взгляда мне лично..

Нет, так не жалуйся просто так за глаза..

На это тоже есть правило в Соглашении..