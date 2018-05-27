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§ NG.kz
Водители автобусов не обилечивают пассажиров
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32714
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.05.18 - 23:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ежедневно езжу в автобусе маршрута номер 3 а мой ребенок на машеруте номер 25. Водители должны при расчете дать нам билет. Но этого ни разу ни кто из них не сделал. Дают билет только когда билет потребует пассажир.
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§ Сыкымы
Re: Водители автобусов не обилечивают пассажиров
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 116
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 28.05.18 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Кому как. Мне мало. Да всем мало.

Действительно, кому - как. Кому-то 200 000 за 20 рабочих дней мало, а кто-то за 60 000 горбатит.
Цитата:
Vital:
Как думаете, в Костанае кого больше - работников с зарплатой 200 000 или работников с зарплатой 60 000 - 80 000?
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* Змея Подколодная
Re: Водители автобусов не обилечивают пассажиров
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 468
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 28.05.18 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Как все таки любит наш народишко считать чужие деньги в чужих карманах, забывая при этом показать свои личные расчетки..По моему как то низковато выглядит..Зависть?

Как вы выразились, вот этот самый народишко, кормит зажравшихся перевозчиков, которые необоснованно пытаются задрать цены на проезд. Так что "народишко" считает свои деньги, а не чужие.
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§ 112
Re: Водители автобусов не обилечивают пассажиров
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12293
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.05.18 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
кормит зажравшихся перевозчиков, которые необоснованно пытаются задрать цены на проезд.

Это как раз таки обоснованно..
И еще меньше берут..
По моему обоснование в 120 тенге читал.
Вы за свою работу ничего не берете, не цените ее?
Все делаете даром и может еще сами приплачиваете?
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§ 112
Re: Водители автобусов не обилечивают пассажиров
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12293
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.05.18 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
когда "народишку" хотят залезть лишнй раз в карман, прикрываясь малодоходностью, - это как выглядит?

Хорошо, водятелы автобусов это не народ..
Слесарь сантехник, который берет просто огромные деньги за подводку отопления, воды, это народ?
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§ Vital
Водители автобусов не обилечивают пассажиров
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5576
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 28.05.18 - 13:34
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* Змея Подколодная
Re: Водители автобусов не обилечивают пассажиров
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 468
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 28.05.18 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Это как раз таки обоснованно..

Никаких доводов, подкрепленных расчетами на собрании не прозвучало, так было написано в статье? Если бы был расклад (смета) был бы другой коленкор. Но вопрос, почему в Костанае самый дорогой проезд, повис в воздухе.
Цитата:
Вы за свою работу ничего не берете, не цените ее?Все делаете даром и может еще сами приплачиваете?

Я получаю зарплату обоснованно, за весь объем работы, который я делаю.
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* Сергей_я
Re: Водители автобусов не обилечивают пассажиров
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2469
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 28.05.18 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
За ту же проделаную работу в москве платят 70 000 руб.

В Москве 70 тыс рублей, как у нас 70 тыс. тенге.
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