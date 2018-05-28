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Куратор темы: drakon
§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 78
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.05.18 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
почем там огурцы/помидоры сейчас в германиях?
думаю раза в два дешевле чем у нас тут.
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§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 78
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.05.18 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мои приземлились в туркиях.
виртуально отдохну.
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13887
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.05.18 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лену чтоли отправил?... :lol:
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13887
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.05.18 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну бензин совсем Дорогой - стал

Трамп - нехороший человек... :lol: :-o
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§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 78
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.05.18 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Лену

Сын с внуками. Она В КЕмерово в августе.
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§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 78
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.05.18 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Трамп - нехороший человек..


главное что ты хороший человек. ну и я.
ну и Ли... Тобол Чемпион!
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13887
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.05.18 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
главное что ты хороший человек. ну и я.
ну и Ли...

И Марик - тоже... :lol: :oops:
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