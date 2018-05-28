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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12293
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.05.18 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
директор здесь по другому нику работает.

Намек на того, у кого не хватает буквы Т то есть..
А может он этого не хочет пока?

[Исправлено: 112, 28.05.2018 - 12:31]
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12293
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.05.18 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980: лянчил,посчитали ,проще ему ПП дать ,чем слушать ной-скулёж в ущемлении его прав


Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=3&topic_id=582&viewmode=flat&sortorder=0&start=2580

Неделю подождать не можете хотя бы?
Я уже озвучил, с моим количеством комментариев ошибок будет просто физически больше!
Тут сутки всего в ПП сижу и уже посыпались многочисленные жалобы, не на сами комментарии, а укор к администрации уже..
Есть что сказать, скажи прямо, не отводя взгляда мне лично..
Нет, так не жалуйся просто так за глаза..
На это тоже есть правило в Соглашении..
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§ Сыкымы
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 116
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 28.05.18 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Кто будет нурлыкунить Уважаемым и администрации сайта..?

Цитата:
112:
Обсуждая правила, ты прежде всего обсуждаешь администрацию.
..........
Это именно обсуждение и я бы сказал иногда осуждение тех, кто придумывает эти новые ворота..

Эх, как запел-то наш соловей!
8-)
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§ Сыкымы
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 116
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 28.05.18 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Тут сутки всего в ПП сижу и уже посыпались многочисленные жалобы, не на сами комментарии, а укор к администрации уже..

На ходу переобуваетесь, дяденька! :lol:
Помнишь про мимикрию? Знатно перекрасился... Я тебе ещё когда ванговал? 8-)
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3619
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 28.05.18 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Тут сутки всего в ПП сижу и уже посыпались многочисленные жалобы, не на сами комментарии, а укор к администрации уже..

Как я писала ранее ,вы заняли хитро..ю позицию.
То шашкой тут на администрацию махали
Теперь на цырлы встали
Что же ты Марик так литцо потерял
Хотя не лицо у тебя,а шайба :lol:
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* Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2285
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 28.05.18 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

ч.т.д.
Вот и в 80-х такие. Раз! и перекрасились в "национальные цвета"
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12293
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.05.18 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Теперь на цырлы встали
Что же ты Марик так литцо потерял

Хм..
Не понял юмора..
Мне что предлагаешь, бросаться на администрацию как это ты делаешь постоянно по отношению ко мне?
Сама то чего?
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12293
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.05.18 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И еще, покажи где я бросался на администрацию, когда не был ПП?
Если хочешь просто подлить керосина, то выглядит очень глупо..
Жалуешься на меня везде во всех темах вот..
За глаза..
Ладно ты, но там же мужики , воины рядом с тобой и ноете и жалуетесь..
За глаза..
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 3)
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5576
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 28.05.18 - 13:40
Комментарий проходит проверку.
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Ответить Новый топик
Страница 756 из 756«1...754755756
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