drakon Re: Моя Деревенька и её окрестности. #12232





(Полноправные пользователи) Сообщений: 13887

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:21 Цитата: alex_60:

главное что ты хороший человек. ну и я.

ну и Ли...

И Марик - тоже...