Цитата: Змея Подколодная:

Я в России говорю- мы казахи, все прекрасно понимают и не задают вопросов.

Нет, это не так..

Не важно как вы говорится..

Важно как остальные..

Где то на арене боя ММА международного класса, Ахмед называет себя русским.

Но приехав в Казахстан погостить например, Ахмед на это очень обижается..

И вот давай не будем.

У меня россиян много останавливается и недавно парадокс, россиянину купил ТВ украинского производства и он был очень рад..

Но у меня язык не поворачивается его, Михаил зовут, назвать русским, снимает у меня хотя уже 5 лет с весны до зимы, потому что элементарно боюсь обидеть, а вдруг он не совсем русский?

Даже с Питера недавно встречал, и тотна нее не говорил русская, говорил россиянка..

А вот чеченец, с Астрахани, у него там первая жена, земли, макаронный заводик, дети в Чехословакии первые два, снимает у меня уже 15 лет, примечательно что раньше ел пельмени, сейчас стал правоверным и учит меня не есть свинину, вот на него сказать русский, это унизить его, его Веру, его Родину на Кавказе..

Я даже о том не заикаюсь.

Но приедит когда в очередной раз, спрошу..