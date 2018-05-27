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§ NG.kz
Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32714
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.05.18 - 09:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Города и веси пестрят баннерами с идейными цитатами, которые размещаются по госзаказу и на средства налогоплательщиков, то есть всех жителей страны. И что характерно - все тексты только на одном казахском языке.
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§ 112
Re: Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12293
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.05.18 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Я в России говорю- мы казахи, все прекрасно понимают и не задают вопросов.

Нет, это не так..
Не важно как вы говорится..
Важно как остальные..
Где то на арене боя ММА международного класса, Ахмед называет себя русским.
Но приехав в Казахстан погостить например, Ахмед на это очень обижается..
И вот давай не будем.
У меня россиян много останавливается и недавно парадокс, россиянину купил ТВ украинского производства и он был очень рад..
Но у меня язык не поворачивается его, Михаил зовут, назвать русским, снимает у меня хотя уже 5 лет с весны до зимы, потому что элементарно боюсь обидеть, а вдруг он не совсем русский?
Даже с Питера недавно встречал, и тотна нее не говорил русская, говорил россиянка..
А вот чеченец, с Астрахани, у него там первая жена, земли, макаронный заводик, дети в Чехословакии первые два, снимает у меня уже 15 лет, примечательно что раньше ел пельмени, сейчас стал правоверным и учит меня не есть свинину, вот на него сказать русский, это унизить его, его Веру, его Родину на Кавказе..
Я даже о том не заикаюсь.
Но приедит когда в очередной раз, спрошу..
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* Сергей_я
Re: Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2469
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 28.05.18 - 11:45
Комментарий удален модератором.
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§ 112
Re: Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12293
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.05.18 - 11:55
Комментарий удален модератором.
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* Змея Подколодная
Re: Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 468
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 28.05.18 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нет, это не так..

Я в Россию мотаюсь раз в две недели,но вам конечно виднее, как я говорю, как меня там понимают))) По сабжу есть что сказать? Повторяю, есть закон и надо его соблюдать, это в контексте данной статьи, а то вы уже нить разговора потеряли.
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§ 112
Re: Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12293
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.05.18 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Повторяю, есть закон и надо его соблюдать, это в контексте данной статьи, а то вы уже нить разговора потеряли.

Мне всегда есть что сказать..
В данном случае я отвечал на поставленный вопрос..
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§ таноми52
Re: Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
таноми52


(Пользователи)
Сообщений: 8
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 28.05.18 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Мне всегда есть что сказать.



И никогда ПО СУЩЕСТВУ! Это - болезнь, надо лечиться! Хотя, словоблудие, навряд ли, лечится
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§ Dron
Re: Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 418
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 28.05.18 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Но что нибудь исходя из темы полагаю сказать нечего?

Нечего! У меня сейчас вообще голова другими вопросами занята.
Я эти билборды и не видел если честно, точнее не обращал внимания - на каком языке они там, пока дочка в машине проезжая мимо них не начала пытаться прочитать, что там написано.
Здесь абсолютно прав как автор так и Витал своим комментом.
Лично я уже вскоре покину свою родину. Именно из за детей!
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§ 112
Re: Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12293
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.05.18 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Dron:
эти билборды и не видел если честно, точнее не обращал внимания - на каком языке они т

Так я тоже увидел только тут..
А кто видел?
То что покидаешь, оно правильно, каждый ищет где лучше..
Тут ничего такого не вижу..
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