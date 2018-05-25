Цитата: elektron:

Если инструмент банка, то да согласен. Насчёт уметь пользоваться, не совсем всё понятно.

Переплатить 15-30% а то и больше, плюс страховка.

Да и в зависимости от суммы и сроков выплат, на одного или двоих взят кредит, многое зависит.

И банка, и клиента. Насильно же никто не заставляет брать айфоны в кредит, а например, у каспия рассрочка на 3 месяца без процентов и страховок, так что что-нибудь несильно дорогое (до 100 тыщ) можно и взять. Про ипотеку я и не говорю, если бы не ЖССБ, я бы с мамой до сих пор жил.