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≡ 2,2 зарплаты каждый - исследователи о долгах казахстанцев по потребительским кредитам		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
2,2 зарплаты каждый - исследователи о долгах казахстанцев по потребительским кредитам
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32714
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.05.18 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уровень потребительской закредитованности к концу марта 2018 года вырос за год на 16,9 процента и составил 331,2 тысячи тенге на одного экономически активного жителя. Костанайская область расположилась на 13-м месте списка.
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§ dandiv
Re: 2,2 зарплаты каждый - исследователи о долгах казахстанцев по...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 583
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 25.05.18 - 21:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Блин... приходится сообщения править - надо клавиатуру другую купить (не всегда клавиши срабатывают :oops: )
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* Медный
Re: 2,2 зарплаты каждый - исследователи о долгах казахстанцев по...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2285
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 25.05.18 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
может это и минус, но зато знаешь, что тебе никто ничего не обязан, поэтому делаешь сам.

Знаю теперь к кому обратиться по поводу ямы :lol:
зачётный гараж!!! у меня каркасный без ямы... печаль
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§ dandiv
Re: 2,2 зарплаты каждый - исследователи о долгах казахстанцев по...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 583
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 25.05.18 - 21:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Раз на инструмент раскошелился было, зато потом всем двором к нему ходили. Хорошо машину сохранил, сколько ей уже?

Я свой инструмент никому не даю, ну если только родным и хорошим друзьям. Соседи потом могут не вернуть. Машинка 1980 года у меня, могу в личку написать что сделано ;-)
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§ dandiv
Re: 2,2 зарплаты каждый - исследователи о долгах казахстанцев по...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 583
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 25.05.18 - 22:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Знаю теперь к кому обратиться по поводу ямы :lol:
зачётный гараж!!! у меня каркасный без ямы... печаль

Да без проблем, если будет у меня свободное время - помогу. Правда яма у меня еще короткая (старый гараж то маленький был). Швеллера (верхнюю окантовку) я сделал длиннее авто, но яму пока не удлинил... времени нет (другие дела отнимают время)
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§ elektron
Re: 2,2 зарплаты каждый - исследователи о долгах казахстанцев по...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1244
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 25.05.18 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
Я свой инструмент никому не даю, ну если только родным и хорошим друзьям

тогда время другое было, да и дворами как бы жили. просто что то вспомнилось... И ностальгия ;-)
спасибо!
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§ dandiv
Re: 2,2 зарплаты каждый - исследователи о долгах казахстанцев по...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 583
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 25.05.18 - 22:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
тогда время другое было, да и дворами как бы жили

Все может быть - время то летит и многое меняется ;-)
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§ Dron
Re: 2,2 зарплаты каждый - исследователи о долгах казахстанцев по...
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 418
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 25.05.18 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
Кстати про гараж,

Молодец! Хороший гараж получился. А я вот свой все ни как доделать не могу. Машину сам не ремонтирую (уж больно технически сложная). Хочу в гараже мыть машину свою, аппарат имеется, врезался уже в центральную канализацию. Теперь нужно завети отопление из дома и можно приступать к внутренней отделке. Вот когда все будет готово, авто будет всегда чистая и в тепле )))
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§ 112
Re: 2,2 зарплаты каждый - исследователи о долгах казахстанцев по...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12293
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.05.18 - 23:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
Думаю было бы полезно очень, как думаете? К примеру отделочные работы, замена окон, натяжные потолки и т.д. Просто объявлений мн

Тема хорошая, просто тут этим редко кто занимается..
Лучше на технических каких то форумах..
Мало людей просто тут, из 50ти форумчан ремонт делает максимум один и то раз в пятилетку..
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§ Universer
Re: 2,2 зарплаты каждый - исследователи о долгах казахстанцев по...
Universer


(Пользователи)
Сообщений: 8
Регистрация: 24.08.07
Отправлено: 26.05.18 - 09:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Если инструмент банка, то да согласен. Насчёт уметь пользоваться, не совсем всё понятно.
Переплатить 15-30% а то и больше, плюс страховка.
Да и в зависимости от суммы и сроков выплат, на одного или двоих взят кредит, многое зависит.

И банка, и клиента. Насильно же никто не заставляет брать айфоны в кредит, а например, у каспия рассрочка на 3 месяца без процентов и страховок, так что что-нибудь несильно дорогое (до 100 тыщ) можно и взять. Про ипотеку я и не говорю, если бы не ЖССБ, я бы с мамой до сих пор жил.
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§ Алиса
Re: 2,2 зарплаты каждый - исследователи о долгах казахстанцев по...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4121
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 26.05.18 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
бы рубрика или тема прикрепленная с услугами по проводимым работам с отзывами пользователей

Ведь можно самому тему сделать - у Марика вон опыт есть, у Дракоши.
Цитата:
112:
Мало людей просто тут, и

Марик, но читает сайт, судя по статистике посетителей, в разы больше. Будет у людей повод зарегистрироваться и делится "опытом". Про твой ремонт же читали и комментировали. Стоит начать, а там видно будет...
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* Медный
Re: 2,2 зарплаты каждый - исследователи о долгах казахстанцев по...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2285
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 26.05.18 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Universer:
если бы не ЖССБ,

а что лучше? ЖССБ или 7-20-25?
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§ 112
Re: 2,2 зарплаты каждый - исследователи о долгах казахстанцев по...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12293
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.05.18 - 23:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Будет у людей повод зарегистрироваться

Мне думаю хватает людей, даже бы подсократить немного, раза в 4 не мешало..
Ну а если так, то вроде газета позиционирует себя как общественная, то есть типа народной что ли..
Сюда больше приходят по другим проблемам наверно..
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§ Dron
Re: 2,2 зарплаты каждый - исследователи о долгах казахстанцев по...
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 418
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 26.05.18 - 23:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Мне думаю хватает людей, даже бы подсократить немного, раза в 4 не мешало..

Не ну вы гляньте на него :lol:
Можно сказать только что полноправного получил, а уже метит в администраторы форума)))
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§ 112
Re: 2,2 зарплаты каждый - исследователи о долгах казахстанцев по...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12293
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.05.18 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Меня Банки уже заколебали, возьми да возьми кредит..
Сегодня чтобы отстали, пойду посещу их, Х. и Е. банк..
Посмотрю на их расценки впаривания нала до 3х миллионов..
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