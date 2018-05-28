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(Пользователи) Сообщений: 1632

Регистрация: 17.12.09 (Пользователи) Отправлено: - 00:25 Здравствуйте! А разве фото можно считать полноценным сообщением, как это делает 112-ый? Если это так, то я завалю вас кучей изображений и Вы ничего не сможете сделать и просто будете вынуждены вернуть мне статус Полноправного, или же нарушите написанные Вами же Правила.