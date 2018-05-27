Ватсон Re: Проспект Абая в Костанае после ремонта #30





(Пользователи) Сообщений: 2

Регистрация: 24.05.18 (Пользователи) Отправлено: - 00:22 Смысл спорить? Суть в том, что нужно делать на долго, качественно. А не для того, чтобы в следующем году переделывать. Вспомните сколько возмущений было осенью, когда этот объект сдавали! И что? Все уперлось не в качество, а в освоении денежных средств. Каким бы не было качество, а объект примут, ведь неосвоенные деньги не перейдут на следующий год, а значит в следующем году не чем будет платить за работу прошлого года!!! Поэтому такое качество. Никто не думает что ему и его детям и внукам можно было бы ходить по этой брусчатке и с гордостью говорить, что Ее выкладывал дед. Все живут здесь и сейчас, не думая, наступит завтра.