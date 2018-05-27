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§ NG.kz
Водители автобусов не обилечивают пассажиров
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 32710
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.05.18 - 23:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ежедневно езжу в автобусе маршрута номер 3 а мой ребенок на машеруте номер 25. Водители должны при расчете дать нам билет. Но этого ни разу ни кто из них не сделал. Дают билет только когда билет потребует пассажир.
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§ CrazyBeaver
Re: Водители автобусов не обилечивают пассажиров
CrazyBeaver


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 125
Регистрация: 27.06.15
Отправлено: 27.05.18 - 23:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У них стоят видеокамеры, работодатели следят за водителями. Вечерами считают количество сданных денег и вышедших пассажиров. А водители палят карты памяти и все))
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§ Vital
Re: Водители автобусов не обилечивают пассажиров
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5571
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.05.18 - 23:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ой. Как я устал это все. Короче автор, я два года назад был в отпуске, сижу с кентами коньяк пью. Ну и спор пошел. Мой товарищ орет мол я куда бы не пришел меня везде берут. Почему незнаю, ну остановились на Брунере. 3-25. Они решили меня проверить. Я пришел утром, мне сказали у нас очередь на месяц и мы вам позвоним. Ну ладно я говорю , оккей. Он меня сразу просек. Он грамотный чел. Говорит ты же не наш , мутный ты. Хотя звонит вечерои в тот же день звонит , выйди ,проверим тебя. Ок. Вышел я им всем показал как надо. Мне заплатили за два дня 20 000. Короче, автор, я два дня работал для интереса. Это не большие деньги. Умнож на месяц . это где то 100 000 . че много? Это меньше чем средня. Я ему сказал, извини я ухожу, не каких обид.
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§ 112
Re: Водители автобусов не обилечивают пассажиров
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12270
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.05.18 - 23:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А они что, не по патенту работают?
По патенту я например тоже даю если потребуют..
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§ Universer
Re: Водители автобусов не обилечивают пассажиров
Universer


(Пользователи)
Сообщений: 7
Регистрация: 24.08.07
Отправлено: 28.05.18 - 09:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Расскажите нашим перевозчикам об электронных проездных и системах типа "Онай". Ах да, точно, тогда же не получится скрывать реальный пассажиропоток...
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