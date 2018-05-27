Vital Re: Водители автобусов не обилечивают пассажиров #2





(Пользователи) Сообщений: 5571

Регистрация: 09.02.12 (Пользователи) Отправлено: - 23:29 Ой. Как я устал это все. Короче автор, я два года назад был в отпуске, сижу с кентами коньяк пью. Ну и спор пошел. Мой товарищ орет мол я куда бы не пришел меня везде берут. Почему незнаю, ну остановились на Брунере. 3-25. Они решили меня проверить. Я пришел утром, мне сказали у нас очередь на месяц и мы вам позвоним. Ну ладно я говорю , оккей. Он меня сразу просек. Он грамотный чел. Говорит ты же не наш , мутный ты. Хотя звонит вечерои в тот же день звонит , выйди ,проверим тебя. Ок. Вышел я им всем показал как надо. Мне заплатили за два дня 20 000. Короче, автор, я два дня работал для интереса. Это не большие деньги. Умнож на месяц . это где то 100 000 . че много? Это меньше чем средня. Я ему сказал, извини я ухожу, не каких обид.