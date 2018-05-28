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§ Ваш земляк
Новости сайта и форума
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1632
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 28.05.18 - 00:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Здравствуйте! А разве фото можно считать полноценным сообщением, как это делает 112-ый? Если это так, то я завалю вас кучей изображений и Вы ничего не сможете сделать и просто будете вынуждены вернуть мне статус Полноправного, или же нарушите написанные Вами же Правила.
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§ alex_60
Новости сайта и форума
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 67
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.05.18 - 08:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Интересует вопрос: за какие заслуги пользователь 112, получил статус "Полноправные пользователи"?


ответ очевиден- за фото мант, пива, мяса коней- умноженное на сто.
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§ alex_60
Новости сайта и форума
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 67
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.05.18 - 08:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Я уже года 3 прошу Уважаемого - не дают..


я бы давно дал.
ну хотя бы- Уважаемый пользователь в других странах.
а просить- не, не надо. лицо терять.
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§ Тимур Гафуров
Новости сайта и форума
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация)
Сообщений: 363
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 28.05.18 - 10:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Добрый вечер всем.у меня тож вопрос.

Полноправного в последнее время присвоили только 112-му. Не будет соблюдать условия соглашения - переведем в Пользователи. По поводу остальных пользователей сейчас рассматриваем возможность перевода в Полноправные.
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§ Тимур Гафуров
Новости сайта и форума
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация)
Сообщений: 363
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 28.05.18 - 10:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
А разве фото можно считать полноценным сообщением

Количество сообщений считает сам сайт автоматически. Фото он тоже считает за сообщение. Заваливать нас кучей изображений в комментариях к статьям не советую. В Деревеньке и Флуде - пожалуйста. Но лучше бы не злоупотреблять. Вопрос о переводе остальных пользователей в полноправные сейчас рассматривается
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§ Тимур Гафуров
Новости сайта и форума
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация)
Сообщений: 363
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 28.05.18 - 10:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Интересует вопрос: за какие заслуги пользователь 112, получил статус "Полноправные пользователи"?

Пользователи, отправившие 50 и более комментариев на сайт и не нарушавшие Правил, по решению редакции переводятся в категорию Полноправных пользователей и получают право публикации комментариев без премодерации.
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