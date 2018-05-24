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§ NG.kz
За пенсионными накоплениями - в суд
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32710
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.05.18 - 01:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На данный момент Елена Олексюк свои два с лишним миллиона тенге уже получила. Но если бы ее не поддержали последовательно две судебные инстанции в Костанайской области, гражданке Российской Федерации после двух лет жизни там пришлось бы в Казахстан возвращаться, оформлять здесь вид на жительство как иностранке и снова выезжать на ПМЖ. Этот алгоритм действий вытекал из позиции Единого накопительного пенсионного фонда, не раз изложенной на процессах.
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§ drakon
Re: За пенсионными накоплениями - в суд
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13884
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.05.18 - 01:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я то свои пенсионные - выцарапал.
Барбара свои - подарила комуто... :lol: :oops:
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гость
Re: За пенсионными накоплениями - в суд




Отправлено: 24.05.18 - 01:46
Комментарий удален модератором.

§ Алиса
Re: За пенсионными накоплениями - в суд
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4121
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 24.05.18 - 09:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Барбара свои - подарила комуто..

Барбара - патриотка была. Она о стране (в чьем-то лице) позаботилась :oops:
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§ Змея Подколодная
Re: За пенсионными накоплениями - в суд
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 461
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 24.05.18 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У многих такая проблема, теперь все будут решать через суд. И правильно сделают. Верните людям кровно заработанное.
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* Сыкымы
Re: За пенсионными накоплениями - в суд
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 110
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 24.05.18 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
...Комитет миграционной службы ответил, что в такой ситуации необходимо оформить вид на жительство иностранца в Республике Казахстан, после чего оформить документы на выезд за пределы РК на постоянное жительство...

Как иностранец с видом на жительство в РК может оформлять документы на выезд из РК на ПМЖ???
Цитата:
...Должен сдать документы, удостоверяющие личность и подтверждающие факт гражданства РК...

Как иностранец будет сдавать эти документы, которых у него нет и не может быть по закону?
Цитата:
...Сведения обо всем этом сводятся и отражаются в Государственной базе документирования физических лиц - там должно значиться, что ваше удостоверение личности недействительно в связи с выездом на ПМЖ за пределы Республики Казахстан. Такая формулировка является необходимой и достаточной для того, чтобы ЕНПФ, приняв ваше заявление на выплату пенсионных накоплений, перечислил их вам...

Следуя этой логике, Ирине нужно было получить гражданство РК, а уж затем оформлять документы на выезд. Гораздо проще было выяснить, почему пометка «выезд на ПМЖ» не появилась в базе данных. Но этого делать почему-то не стали.
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§ Мишаня
Re: За пенсионными накоплениями - в суд
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 513
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 28.05.18 - 08:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Как иностранец с видом на жительство в РК может оформлять документы на выезд из РК на ПМЖ

Ровно также, как РК не отдает частные средства, потому что некий мелкий клерк не внес в базу сведения.Цитата:
Сыкымы:
Гораздо проще было выяснить, почему пометка «выезд на ПМЖ» не появилась в базе данных

Проще? Вы сами попробуйте пройти круги ада! Знакомые из Германии 15 лет уже как пытаются и с визитом, и через представителя выцарапать свое у РК. Как у того же Дракона - один смог в конце концов, второй увы.....
Это порочная система. Даже если кто-то провернул и получил ранее пенсионные накопления: так сделай закон о наказании за это (тем более якобы эти лица не куда не уехали), а не всех под одну гребенку!
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