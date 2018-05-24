Цитата: ...Комитет миграционной службы ответил, что в такой ситуации необходимо оформить вид на жительство иностранца в Республике Казахстан, после чего оформить документы на выезд за пределы РК на постоянное жительство...

Как иностранец с видом на жительство в РК может оформлять документы на выезд из РК на ПМЖ???

Цитата: ...Должен сдать документы, удостоверяющие личность и подтверждающие факт гражданства РК...

Как иностранец будет сдавать эти документы, которых у него нет и не может быть по закону?

Цитата: ...Сведения обо всем этом сводятся и отражаются в Государственной базе документирования физических лиц - там должно значиться, что ваше удостоверение личности недействительно в связи с выездом на ПМЖ за пределы Республики Казахстан. Такая формулировка является необходимой и достаточной для того, чтобы ЕНПФ, приняв ваше заявление на выплату пенсионных накоплений, перечислил их вам...

Следуя этой логике, Ирине нужно было получить гражданство РК, а уж затем оформлять документы на выезд. Гораздо проще было выяснить, почему пометка «выезд на ПМЖ» не появилась в базе данных. Но этого делать почему-то не стали.