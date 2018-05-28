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Медный:
Состоящие из всего одного слова или знака. Наподобие "+1", "+100500", "согласен", "плюсую" и прочих таких фраз.
то это правило не подходит под мои комментарии из одного слова. так как я не высказываю одобрение или не одобрение "и прочих таких фраз" как показано в примере
Уф..
Спускался подымался пятый этаж..
Нет.
Абсолютно нет и об этом говорили и модераторы и администрация сайта.
Никаких слов одобрения.
Тем более от меня одобрения в одно слово ни фика не дождешься.
Просто одно слово.
Кстати слова одобрения у некоторых пользователей пропускают исходя из определенных позиций..
У меня не пропускали обычные слова, не ругательные, не оскорбляющие тем более никого, я просто проверял это правило на практике..
Как правило я одним или двумя словами никогда не ограничиваюсь.
Просто захотелось проверить.
Раза 4 по моему или 6 стирали у меня эти слова и это считалось нарушением..
Так с тех пор больше не пишу одним словом..
Но посмотрим как с тобой, там вроде сразу 4 нарушения так как по одному слову..
Ну 90 еще можно оспорить конечно, тут два слова - девять ноль..
Ну или девяносто, кто как докажет..