Цитата: Медный:

Состоящие из всего одного слова или знака. Наподобие "+1", "+100500", "согласен", "плюсую" и прочих таких фраз.



то это правило не подходит под мои комментарии из одного слова. так как я не высказываю одобрение или не одобрение "и прочих таких фраз" как показано в примере

Уф..

Спускался подымался пятый этаж..

Нет.

Абсолютно нет и об этом говорили и модераторы и администрация сайта.

Никаких слов одобрения.

Тем более от меня одобрения в одно слово ни фика не дождешься.

Просто одно слово.

Кстати слова одобрения у некоторых пользователей пропускают исходя из определенных позиций..

У меня не пропускали обычные слова, не ругательные, не оскорбляющие тем более никого, я просто проверял это правило на практике..

Как правило я одним или двумя словами никогда не ограничиваюсь.

Просто захотелось проверить.

Раза 4 по моему или 6 стирали у меня эти слова и это считалось нарушением..

Так с тех пор больше не пишу одним словом..

Но посмотрим как с тобой, там вроде сразу 4 нарушения так как по одному слову..

Ну 90 еще можно оспорить конечно, тут два слова - девять ноль..

Ну или девяносто, кто как докажет..