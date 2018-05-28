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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2281
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 28.05.18 - 01:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

а ты "адвокат" я смотрю )))
тогда зачем остальная часть правила?

и как бы это правило не о том, о чём ты думаешь или я. это для первичного перевода из "П" в "ПП". Потому что
Или пора всё таки адвокатам взяться за составление правил, а то как обычно куда хочешь туда и вертишь - дышло.

если ты ссылался на
Цитата:
2.2.13. Состоящие из всего одного слова или знака. Наподобие "+1", "+100500", "согласен", "плюсую" и прочих таких фраз.

то это правило не подходит под мои комментарии из одного слова. так как я не высказываю одобрение или не одобрение "и прочих таких фраз" :-) как показано в примере
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§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2281
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 28.05.18 - 01:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да, не закончил мысль. потому что...
тогда в чём суть правила? так можно много раз делать... и снова получать ПП.
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12270
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.05.18 - 01:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Состоящие из всего одного слова или знака. Наподобие "+1", "+100500", "согласен", "плюсую" и прочих таких фраз.

то это правило не подходит под мои комментарии из одного слова. так как я не высказываю одобрение или не одобрение "и прочих таких фраз" как показано в примере

Уф..
Спускался подымался пятый этаж..
Нет.
Абсолютно нет и об этом говорили и модераторы и администрация сайта.
Никаких слов одобрения.
Тем более от меня одобрения в одно слово ни фика не дождешься.
Просто одно слово.
Кстати слова одобрения у некоторых пользователей пропускают исходя из определенных позиций..
У меня не пропускали обычные слова, не ругательные, не оскорбляющие тем более никого, я просто проверял это правило на практике..
Как правило я одним или двумя словами никогда не ограничиваюсь.
Просто захотелось проверить.
Раза 4 по моему или 6 стирали у меня эти слова и это считалось нарушением..
Так с тех пор больше не пишу одним словом..
Но посмотрим как с тобой, там вроде сразу 4 нарушения так как по одному слову..
Ну 90 еще можно оспорить конечно, тут два слова - девять ноль..
Ну или девяносто, кто как докажет..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12270
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.05.18 - 01:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
тогда в чём суть правила? так можно много раз делать... и снова получать ПП.

Именно поэтому я был за более жесткое исполнение этого закона и предлагал сделать временной отрезок премодерации..
Допустим на первый раз 10 дней, потом месяц, 3 месяца, год..
50 комментариев..
Один пользователь недавно попросту обматерил меня лично..
Ну наберет еще 50, опять обматерит, когда нет модераторов, обычно ночью..
Потом опять и опять..
А потому тоже не виду особого смысла в этих уже 50ти по новым правилам..
Что он так, в день наберет 50 комментариев, станет ПП, на ночь обматерит, и снова по кругу через день?
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§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2281
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 28.05.18 - 01:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я не знаю что делает администрация, и я их не обсуждаю. Я обсуждаю правила :-)
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12270
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.05.18 - 01:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Я обсуждаю правила

Обсуждая правила, ты прежде всего обсуждаешь администрацию.
Ну например на какое то там правило в жЫзни, не задавал себе вопрос - какой такой то такой то это придумал?
Это именно обсуждение и я бы сказал иногда осуждение тех, кто придумывает эти новые ворота..
Хотя можно сказать и так, приказы не обсуждаются и идти за всеми в пропасть..
Но это не приказ, правила, которые как ты заметил можно применять весьма двояко..
Ну я говорю что сугубо лично..
Что подразумевает и двояко и трояко и четверяко и вообще раскоряко..
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§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2281
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 28.05.18 - 02:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ну например на какое то там правило в жЫзни, не задавал себе вопрос - какой такой то такой то это придумал?

нет, я не делаю этот шаг :lol:
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