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§ NG.kz
Проспект Абая в Костанае после ремонта
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32710
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.05.18 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Остановка магазина БУМ на перекрестке Абая Л.Беды. Плачевный Результат проведенной реконструкции *на ВЕКА* не выдержало и года. Когда исправят?
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§ Ватсон
Проспект Абая в Костанае после ремонта
Ватсон


(Пользователи)
Сообщений: 2
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.05.18 - 00:22
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§ Медный
Re: Проспект Абая в Костанае после ремонта
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2281
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 28.05.18 - 01:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чёт вас граждане понесло...
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