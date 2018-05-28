112 Re: Флуд и оффтопик часть 3 #11305





(Полноправные пользователи) Сообщений: 12270

Регистрация: 16.03.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:43 Цитата: Медный:

где он?

Он на премодерации сидит..

Ну решил подождать немного, в этом есть смысл..

А то без него и без хохла смотрю, начали на меня в основном наседать, а просто так..

Нет полезного Раздражителя так сказать, которого можно обвинить во всех каких то тяжких грехах и спорных вопросов..

Вот это вот - "привет , а как дела, - Все хорошо, спасибо," ,скоро всем порядком надоест и будут цеплять друг друга..

Для этого то и нужны такие друзья, как привидение..

Он сплотит еще больше вокруг себя..

Даже таноми52 с маленькой буквы вместо Привидения наехала на меня и потом опомнившись объявила мне очередной игнор..

А потому что не накого..