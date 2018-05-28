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§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2281
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 28.05.18 - 00:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

:lol:
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12270
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.05.18 - 00:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
тоже

Нет.
Исходя из правил данный коммент с одним словом должен быть стерт..
Три слова три нарушения и на премодерацию.
Потом сможешь набрать, не сомневаюсь.
Но посмотрим как на эти три или четыре запрещенных, нарушающих правила сайта НГ , посмотрит администрация.
У меня например одно слово стирали..
Вот тут и посмотрим..
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§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2281
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 28.05.18 - 00:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
это флуд и офтопик ;-)
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§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2281
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 28.05.18 - 00:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Извиняюсь за обсуждение, просто как бы мысли
если "на свободу с чистой совестью"... "жизнь с нового листа" для "112"
то пусть Vital-у, Обликоморале, ПП дают.
а drakon-у - УП

да забыл "Вашего земляка" :lol:
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12270
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.05.18 - 00:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
это флуд и офтопик

Не, об этом тоже говорили раньше.
Во флуде даже нельзя, не Уважение к администрации..
Меня кстати во флуде и стирали..
Но посмотрим для интереса как с тобой.
А там и будут сделаны соответствующие выводы, одинаково ли относятся ко всем, исходя из собственных правил или же нет..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12270
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.05.18 - 00:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
забыл "Вашего земляка

О Привидении скромно умалчиваешь..
А ведь он тоже бился в ветке Тимура за равентво, за братство, за мир труд и май..
То есть за одинаковый подход ко всем участникам форума..
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§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2281
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 28.05.18 - 00:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
где он... оно?:lol:
Цитата:
112:
О Привидении скромно умалчиваешь..


[Исправлено: Медный, 28.05.2018 - 00:41]
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§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2281
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 28.05.18 - 00:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Пользователи, отправившие 50 и более комментариев на сайт и не нарушавшие Правил, по решению редакции переводятся в категорию Полноправных пользователей и получают право публикации комментариев без премодерации.

значение "и" объяснить нужно? :lol:
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§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2281
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 28.05.18 - 00:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где наш программЕр? :lol:
На всякий случай поясню, что я не о Rexyn ;-)

[Исправлено: Медный, 28.05.2018 - 00:47]
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12270
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.05.18 - 00:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
где он?

Он на премодерации сидит..
Ну решил подождать немного, в этом есть смысл..
А то без него и без хохла смотрю, начали на меня в основном наседать, а просто так..
Нет полезного Раздражителя так сказать, которого можно обвинить во всех каких то тяжких грехах и спорных вопросов..
Вот это вот - "привет , а как дела, - Все хорошо, спасибо," ,скоро всем порядком надоест и будут цеплять друг друга..
Для этого то и нужны такие друзья, как привидение..
Он сплотит еще больше вокруг себя..
Даже таноми52 с маленькой буквы вместо Привидения наехала на меня и потом опомнившись объявила мне очередной игнор..
А потому что не накого..
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 3)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1632
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 28.05.18 - 00:52
Комментарий проходит проверку.
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12270
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.05.18 - 00:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
значение "и"

Тут все ясно.
Значит в новых правилах уже 50..
Раньше до 65ти было..
И не нарушавших правил за Это время..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12270
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.05.18 - 00:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати Земляка жалко немного, он на ровном месте ведь слетел, там где Спортлото..
Я сам не понял, почему его отправили..
Вроде писал все правильно, против таких нехороших как я..
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§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2281
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 28.05.18 - 00:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
И не нарушавших правил за Это время

Это уже твои до думки ;-)
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12270
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.05.18 - 01:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Это уже твои до думки

Это не думки, это логика..
Как, если после нарушения он отправлен на модерацию, затем без нарушений 50 написал, тогда зачем вводить правила 50ти без нарушений?
Он же фактически нарушил до ..
Ох, блин, кто то пришел..
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