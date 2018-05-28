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* Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2272
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 28.05.18 - 00:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

:lol:
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12261
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.05.18 - 00:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
тоже

Нет.
Исходя из правил данный коммент с одним словом должен быть стерт..
Три слова три нарушения и на премодерацию.
Потом сможешь набрать, не сомневаюсь.
Но посмотрим как на эти три или четыре запрещенных, нарушающих правила сайта НГ , посмотрит администрация.
У меня например одно слово стирали..
Вот тут и посмотрим..
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* Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2272
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 28.05.18 - 00:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
это флуд и офтопик ;-)
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* Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2272
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 28.05.18 - 00:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Извиняюсь за обсуждение, просто как бы мысли
если "на свободу с чистой совестью"... "жизнь с нового листа" для "112"
то пусть Vital-у, Обликоморале, ПП дают.
а drakon-у - УП

да забыл "Вашего земляка" :lol:
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