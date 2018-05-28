112 Re: Флуд и оффтопик часть 3 #11297





(Полноправные пользователи) Сообщений: 12261

Регистрация: 16.03.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:30 Цитата: Медный:

тоже

Нет.

Исходя из правил данный коммент с одним словом должен быть стерт..

Три слова три нарушения и на премодерацию.

Потом сможешь набрать, не сомневаюсь.

Но посмотрим как на эти три или четыре запрещенных, нарушающих правила сайта НГ , посмотрит администрация.

У меня например одно слово стирали..

Вот тут и посмотрим..