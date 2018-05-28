112 Re: Флуд и оффтопик часть 3 #11300





(Полноправные пользователи) Сообщений: 12262

Регистрация: 16.03.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:34 Цитата: Медный:

это флуд и офтопик

Не, об этом тоже говорили раньше.

Во флуде даже нельзя, не Уважение к администрации..

Меня кстати во флуде и стирали..

Но посмотрим для интереса как с тобой.

А там и будут сделаны соответствующие выводы, одинаково ли относятся ко всем, исходя из собственных правил или же нет..