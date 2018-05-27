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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12261
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.05.18 - 23:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати у меня личный рекорд по ПП, на сколько долго я продержался, что то около 900 штук профессиональных комментариев..
887 может или 893 даже..
Учитывая что могу отписать сотню другую за сутки, то через неделю максимум могу уйти с ПП..
Можете не переживать..
Отсчет начнем с 12200..
Хотя вроде бы 12174 было
Ну это если на рекорд идти и каких то голосов не хватит, то тогда только это будет полезно..
Кстати я сам предлагал другие более жесткие правила, не взирая на какие то личные амбиции в получении ПП и это нужно тоже понимать..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12261
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.05.18 - 23:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И борясь за свои права я так же борюсь и за остальных..
Которые решили занять выжидательную позицию, кто уступит..
У нас в жЫзни это на каждом углу, если кто то отстаивает свои права, делая прецентент, будь то хоть где, в магазине, в коллективе с Хозяином, либо в оппозиции к государству, народишко будет сперва выжидать и вот когда кто то пойдет на уступки, будут пользоваться уступками все без исключения..
Надо понимать..
Менталитетик, он такой и его не выбьешь с организма просто так..
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* Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2272
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 27.05.18 - 23:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Выклянчил,посчитали ,проще ему ПП дать ,чем слушать ной-скулёж в ущемлении его прав.

Цитата:
drakon:
Я уже года 3 прошу Уважаемого - не дают...


Извиняюсь за обсуждение, просто как бы мысли
если "на свободу с чистой совестью"... "жизнь с нового листа" для "112"
то пусть Vital-у, Обликоморале, ПП дают.
а drakon-у - УП :lol:
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§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5571
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.05.18 - 23:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Я согласен с вами, почему нормальному , мне не дают ПП. Предлагаю устроить майдан.
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3618
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 27.05.18 - 23:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рыженький,ну на кой ляд ты тему перенёс сюда
112 только и надо,создать здесь движуху вокруг его персоны :-x
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12261
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.05.18 - 23:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
если "на свободу с чистой совестью"... "жизнь с нового листа" для "112"

Хм..
Что то у меня ощЮщения что ты что то там подливаешь..
Я набрал 90 комментариев без нарушений, по правилам 55 тире 60..
Потому получил ПП..
Или ты противник самих правил НГ?
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12261
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.05.18 - 23:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
надо,создать здесь движуху вокруг его персоны

Ну ты то везде где можешь обо мне говоришь и в вопросах к редакции и в деревеньке без конца..
Сама же создаешь..
В тот год вообще от меня не отходила..
Нужно как то на себя посмотреть что ли..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12261
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.05.18 - 00:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати я уже сколько раз тебя просил помнишь?
Раз 30 наверно только в том году, - Ну отстань от меня, хватит, возьми меня в Игнор..
Но ты не унимаешься и не можешь отойти от моей персоны тут..
Таноми мне уже пол года каждый месяц тоже Игнор делает, сегодня в очередной раз..
Предыдущий только две недели назад..
Ну наконец то думаю что под региненым ником это последний..
Я как то без вашего Особого внимания чувствую себя лучше и легче..
Мне это помогает несколько мыслить по другому..
Вне Толпы так сказать..
И вот это самое важное..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12261
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.05.18 - 00:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
вами, почему нормальному , мне не дают ПП. Предлагаю устроить майдан.

Ну так нужно было всем вместе идти единым фронтом в ветке у Тимура..
В каких то таких случаях мы должны выступать вместе, забыв про взаимные склоки между собой..
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 3)
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5571
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 28.05.18 - 00:16
Комментарий проходит проверку.
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* Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2272
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 28.05.18 - 00:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я
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* Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2272
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 28.05.18 - 00:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
тоже
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* Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2272
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 28.05.18 - 00:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
могу
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* Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2272
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 28.05.18 - 00:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
набрать
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* Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2272
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 28.05.18 - 00:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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