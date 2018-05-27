112 Re: Флуд и оффтопик часть 3 #11288





(Полноправные пользователи) Сообщений: 12262

Регистрация: 16.03.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:09 Кстати я уже сколько раз тебя просил помнишь?

Раз 30 наверно только в том году, - Ну отстань от меня, хватит, возьми меня в Игнор..

Но ты не унимаешься и не можешь отойти от моей персоны тут..

Таноми мне уже пол года каждый месяц тоже Игнор делает, сегодня в очередной раз..

Предыдущий только две недели назад..

Ну наконец то думаю что под региненым ником это последний..

Я как то без вашего Особого внимания чувствую себя лучше и легче..

Мне это помогает несколько мыслить по другому..

Вне Толпы так сказать..

И вот это самое важное..