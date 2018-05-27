Цитата: Горожанин_kst:

Русские они же рассеяне имеются в виду. Видел фильм про панфиловцев?

Нет..

Может ты так видишь ситуацию.

Но тут ведь россиян раз два и обчелся..

В Казахстане..

А потому говоря о том, что тут притесняют, имеют ввиду не россиян же..

А то что они там в Европах русские, у нас то это не так..

Попробуй скажи чеченцу, который сюда приехал с России что он русский..

Они часто приезжают и останавливаются у меня, да они скажу на это обидятся сильно в лучшем случае и тебе просто повезет..

С татарами ровно тоже самое..

Кстати Третьяк татарин, но единственный в своем роде, называющий себя русским..

У нас внутри бывшего СССР это совершенно не так..

Да, в Европах и я назову себя русским и ничего, они по менталитету сразу определят откуда..

Но тут уже по другому все..

Ну это так, интересно самому почему..