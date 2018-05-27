Горожанин_kst Re: Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота #65





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1125

Регистрация: 06.10.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:46 Цитата: 112:



Прекрати истерику и клоунаду. Русские они же рассеяне имеются в виду. Видел фильм про панфиловцев? Где сержант русский говорит снайперу казаху "Давай им покажем как русские воюют!" "Но я же казах?!" "Где и за что воюешь? Значит русский! Когда в Казахстане воевать будем, покажем кто такие казахи!" Так то брат. Говоря русский, я не делаю акцента на нацию. В России тысячи народов, но для всего мира они русские, хотя правильнее россияне. Ты за слова не цепляйся, а по существу. Что тебя заставляет вздрагивать при упоминании России? Что тебя так и тянет на обсуждение украинского сценария? Раскрой нам корни твоих страхов. Откуда они родом? Из детства? Так мы все были просто советские дети, я про проблемы национальные узнал уже на рубеже 90х, а до этого даже не подозревал что мы такие "разные", одни десятилетиями ущемленные, другие сотни лет колонизаторы. Я был воспитан как в том примере из фильма. А ты похоже на другом материале рос.