|Цитата:
Горожанин_kst:
Больше 250 лет с русскими живёте
Хм..
Понимаешь, мы живем с русскими не 250 лет отнюдь, а тысячилетия..
Как живем с татарами, монголами, башкирами, узбеками..
Тысячи, многие тысячи лет..
И почему то ты мне сейчас в оскорбительных тонах говоришь только за одну национальность..
Это несерьезно.
Я никогда не выделяю ни одну национальность, стараюсь ко всем относиться одинаково дружелюбно, хоть к армянину, хоть к азербайджанцу, не смотря на их какие то разногласия.
То же самое к русскому или украинцу..
Почему ты меня призываешь любить только русских, укоряешь за то, что одинаково отношусь ко всем народам, с кем жил бок о бок свои не 250 лет, а практически 50?
То же самое почему на государственном уровне мы в спорах между Россией и Украиной, нашими братьями, обязаны поддерживать кого либо?