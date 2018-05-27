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§ NG.kz
Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32708
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.05.18 - 09:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Города и веси пестрят баннерами с идейными цитатами, которые размещаются по госзаказу и на средства налогоплательщиков, то есть всех жителей страны. И что характерно - все тексты только на одном казахском языке.
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§ Горожанин_kst
Re: Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1125
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 27.05.18 - 22:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Опять в кучу кони-люди...
Давай обратно, к баранам...Ой-бай, к банерам, и их кураторами.
Ты опять тему запиливаешь и размываешь обычной своей пластинкой. Не будет тут у нас согласия, брат, никогда. И вот тебе очередная иллюстрация наглядная противостояния. Позицию свою в этом вопросе считаю незыблемой, ты вроде тоже последователен в своем абсурде. На чём и стоим.
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§ 112
Re: Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12250
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.05.18 - 22:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Больше 250 лет с русскими живёте

Хм..
Понимаешь, мы живем с русскими не 250 лет отнюдь, а тысячилетия..
Как живем с татарами, монголами, башкирами, узбеками..
Тысячи, многие тысячи лет..
И почему то ты мне сейчас в оскорбительных тонах говоришь только за одну национальность..
Это несерьезно.
Я никогда не выделяю ни одну национальность, стараюсь ко всем относиться одинаково дружелюбно, хоть к армянину, хоть к азербайджанцу, не смотря на их какие то разногласия.
То же самое к русскому или украинцу..
Почему ты меня призываешь любить только русских, укоряешь за то, что одинаково отношусь ко всем народам, с кем жил бок о бок свои не 250 лет, а практически 50?
То же самое почему на государственном уровне мы в спорах между Россией и Украиной, нашими братьями, обязаны поддерживать кого либо?
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§ 112
Re: Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12250
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.05.18 - 22:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
опять тему запиливаешь и

Я говорю про вполне конкретные вещи..
Если кто то говорит что тут "пиндос", пусть покажет мне.
Если кто то говорит что продался дяде Сэму, пусть сам отключит себе для начала интернет и выкинет мерседес или Тойоту..
Если кто то говорит мне что Запад виноват во всем, то почему того же пользователя под ником Электрон он не трогает?
Если кто то говорит что нас притесняют по языковому вопросу, пусть покажет кто?
Заметь, это очень конкретные вещи.
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§ 112
Re: Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12250
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.05.18 - 22:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хм..
Прочитал про что там чуть ближе..
Автора унижает то, что на складской написано вместо сметаны Каймак..
Или вместо макдональса - Ет с наном..
Это вообще как понимать?
Какие то вывески..
По моему тут все просто..
Вот я намедни назвал хрюшку Тулпаром, а ее мясо согымом, выкладывая ее мясо..
Вот кого конкретно это унизило?
Хрюшка от того перестала быть хрюшкой и стала вдруг каким то образом Лошадью?
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§ bumerang
Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
bumerang


(Пользователи)
Сообщений: 141
Регистрация: 03.06.15
Отправлено: 27.05.18 - 22:43
Комментарий проходит проверку.
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§ Горожанин_kst
Re: Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1125
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 27.05.18 - 22:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Прекрати истерику и клоунаду. Русские они же рассеяне имеются в виду. Видел фильм про панфиловцев? Где сержант русский говорит снайперу казаху "Давай им покажем как русские воюют!" "Но я же казах?!" "Где и за что воюешь? Значит русский! Когда в Казахстане воевать будем, покажем кто такие казахи!" Так то брат. Говоря русский, я не делаю акцента на нацию. В России тысячи народов, но для всего мира они русские, хотя правильнее россияне. Ты за слова не цепляйся, а по существу. Что тебя заставляет вздрагивать при упоминании России? Что тебя так и тянет на обсуждение украинского сценария? Раскрой нам корни твоих страхов. Откуда они родом? Из детства? Так мы все были просто советские дети, я про проблемы национальные узнал уже на рубеже 90х, а до этого даже не подозревал что мы такие "разные", одни десятилетиями ущемленные, другие сотни лет колонизаторы. Я был воспитан как в том примере из фильма. А ты похоже на другом материале рос.
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* Seviriya
Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 11
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.05.18 - 22:47
Комментарий проходит проверку.
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