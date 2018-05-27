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§ NG.kz
Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32708
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.05.18 - 09:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Города и веси пестрят баннерами с идейными цитатами, которые размещаются по госзаказу и на средства налогоплательщиков, то есть всех жителей страны. И что характерно - все тексты только на одном казахском языке.
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§ Горожанин_kst
Re: Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1125
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 27.05.18 - 20:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Нельзя, но её делят, сейчас по языку, несколько не продуманно. И кто это делает? Настойчиво сталкивая лбами граждан? Кто переименования "ненавязчиво" навязывает? Кто "исправляет" перегибы избирательно, как в этом конкретном материале?
Бояться аналогий со страной, которой по факту уже нет? А сами провоцируют ситуацию. Даже по реакции наших русаков, массово начавших голосовать ногами, тяжело догадаться что люди "там" и здесь разные, как и ситуации?
Или именно такой реакции, чемодан и отвал, добиваются? Кому это на пользу? Когда придёт понимание, что основной капитал государства-его граждане, и желательно любящие свою страну, Родину-Мать, а не мачеху, как нам сейчас её навязывают.

[Исправлено: Горожанин_kst, 27.05.2018 - 20:22]
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§ 112
Re: Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12250
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.05.18 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Настойчиво сталкивая лбами граждан?

Нет..
Лбами столкнули как раз таки русскоязычное население с украиноязычным на прямую, международные олигархи, для которых и те и другие разделили сферы влияния без риска для жизни собственно олигархов..
Тут этого заметь нет..
Тут этого хотят избежать, чтобы мы, русскоязычные как то так тоже это начали делать..
И потому Ацтана, потому великие переселения, это более правильный путь считаю для того, чтобы не было сепаратизма как это было на Кавказе, либо в Донбассе..
Мне вот чем тут Донбасс, проще выучить язык..
И я должен принять правила игры этого государства, по тому подобию как я когда то принял правила Советского Союза и изучил русский язык..
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§ Vital
Re: Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5567
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.05.18 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Seviriya:
Незнаю. Как можно трейлер протащить в ускую без нарушения. Вобщето обьездная к этому не готово. А прямо незя. Знак. Я Танюша все знаю. Назови мне любую улицу в москве., Я тебе скажу как надо проехать. .
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§ yudjin
Re: Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5323
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 27.05.18 - 20:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Трэвэл:
Если не будет проверок грамотности,

о том и моя заметка: проверяют однобоко с двойными стандартами, хотя минимум два закона гласят о равном использовании в любого вида рекламе языков.
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§ Vital
Re: Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5567
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.05.18 - 21:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Seviriya:
Не стейсняйся, спрашивай , как в сочи проехать. Знаю где можно дико палатки поставить. Около моря. Красота. Рыбку половить, уху сварить. Джугба это мой любимый. Спрашивай, спрашивай.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=34537&viewmode=flat&sortorder=0&start=30
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§ maxsaf
Re: Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 2
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.05.18 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Коли закон требует на двух языках - надо переделать баннеры. Или закон.
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§ Горожанин_kst
Re: Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1125
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 27.05.18 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Марик, это Северный Казахстан, и второму Донбасу тут никогда не бывать! Разве ты не чувствуешь людей вокруг себя? Мы-другие!
А вот если уйдут русские, по-настоящему уйдут, то вторая Сирия рано или поздно вполне может состоятся. Потому что придут Сэмы, и начнётся...Этого больше бойся, брат.

[Исправлено: Горожанин_kst, 27.05.2018 - 21:13]
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§ Vital
Re: Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5567
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.05.18 - 21:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
,пять домов построили там. Наверно будет рублевка.
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§ таноми52
Re: Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
таноми52


(Пользователи)
Сообщений: 7
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 27.05.18 - 21:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Интересно в Казахстане тогда какой?
Разумеется казахский.
И да, все должно быть на казахском вне зависимости от моих личных каких то "хотелок"..
Потому что мне не хочется второго Донбасса или Чечни..


То есть язык, на котором говорит значительная часть населения Казахстана должен игнорироваться? И после этого ты не хочешь "второго Донбасса или Чечни..", о чём постоянно кричишь в подобных обсуждениях? Марик, ты не попутал причины и следствия? Как сказал бы Бывалый, у тебя всё нормально с головой?
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§ 112
Re: Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12250
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.05.18 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
т если уйдут русские, по-настоящему уйдут, то вторая Сирия рано или поздно вполне может состоятся. Потому что придут Сэмы, и начнётся...Этого больше бойся, брат.

Да не будет этого никогда, о чем ты?
Как только выйдем из экономического тупика, созданного искусственно нашим главным союзником, так все будет на много иначе..
Вот если бы не разыгранная карта Донбасса ради одного полуостова, все вообще бы было в разы иначе, никто бы даже о латиннице не заикался б..
Не мы же запустили тот маховик собирания земель?
Маховик запустили еще тогда..
Наше государство просто пытается сохранить его..
Что касается дяди Сэма..
Вон Электрону что, плохо живется под его колпаком?
Как и нашим десяткам, которые размножились до доброй сотни миллионов земляков, которые осели под зонтом у этого дяди?
Голландия, Польша, Франция, Израиль?
Что там плохого в этих странах и что не так с ними?
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* Seviriya
Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 11
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.05.18 - 21:56
Комментарий проходит проверку.
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§ 112
Re: Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12250
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.05.18 - 21:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
есть язык, на котором говорит значительная часть населения Казахстана должен игнорироваться?

Не понял юмора..
Кто меня игнорирует, покажЫ пальцем?
Кто игнорирует мою суженную, христианку?
ПокажЫ?
Тут конкретно тебе запрещают сказать на русском языке?
Ты тут рекламы и банеры видишь на каком языке?
Что то вы тетенька мовсем не в туда зашли, вспоминая Привидение..
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§ Горожанин_kst
Re: Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1125
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 27.05.18 - 22:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Голый сытого не разумеет...
Ну живи в своих радужных прикидах.
Пендосы сюда уже прут, стоит только чуть ухудшится отношениям, тут же подляну очередную раскрутят. Им это как воздух, как дышать. Тем более на границе с главным врагом, не "потенциальным противником", а именно врагом. И тут, уже надо трижды задуматься с кем в многовекторность играть. Тут уже как бы и не игры, совсем не игры.
Ты смотри как ты Рассею и русских на самом деле боишься, как это ещё называют...латентно...Боязнь потерять подаренную рассеянами же Независимость?) Больше 250 лет с русскими живёте, а всё их шугаетесь? Много плохого было?
А хорошего?
Разуй глаза, что после англосаксов и прочих западников остаётся в кильватере дружбы. Ирак, Ливия последние современные примеры.
Ты думай, брат, это полезно, хотя голова с непривычки болит поначалу))))

[Исправлено: Горожанин_kst, 27.05.2018 - 22:08]
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§ таноми52
Re: Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
таноми52


(Пользователи)
Сообщений: 7
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 27.05.18 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Что то вы тетенька мовсем не в туда зашли, вспоминая Привидение..



Игнор. Это называется " с больной головы - на здоровую"! :-P
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§ 112
Re: Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12250
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.05.18 - 22:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Пендосы сюда уже прут, стоит только чуть ухудшится отношениям, тут же подляну очередную раскрутя

Хм..
Ты сейчас только канал Вести посмотрел или что то там еще?
Где, покажи мне этого "пиндоса"?
Да, благодаря им ты пользуешься их интернетом, мерседесами или майкрософтами, они пришли через технологии, качество, знания..
Согласен ли ты сейчас не пользоваться интернетом?
Мы сами их запускаем, никто к нам не идет..
Дело в нас, в каждом из..
Ты с уехавшими туда под "колпак дяди Сэма" как вообще?
Они разговаривают на немецком, на английском, на русском, но русский язык их дети уже не будут знать..
Как не будут знать его культуру, творчество и тд и тп..
Они уехав туда, вызывают у тебя отторжение?
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