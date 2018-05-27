Цитата: Горожанин_kst:

т если уйдут русские, по-настоящему уйдут, то вторая Сирия рано или поздно вполне может состоятся. Потому что придут Сэмы, и начнётся...Этого больше бойся, брат.



Да не будет этого никогда, о чем ты?

Как только выйдем из экономического тупика, созданного искусственно нашим главным союзником, так все будет на много иначе..

Вот если бы не разыгранная карта Донбасса ради одного полуостова, все вообще бы было в разы иначе, никто бы даже о латиннице не заикался б..

Не мы же запустили тот маховик собирания земель?

Маховик запустили еще тогда..

Наше государство просто пытается сохранить его..

Что касается дяди Сэма..

Вон Электрону что, плохо живется под его колпаком?

Как и нашим десяткам, которые размножились до доброй сотни миллионов земляков, которые осели под зонтом у этого дяди?

Голландия, Польша, Франция, Израиль?

Что там плохого в этих странах и что не так с ними?