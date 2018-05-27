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Куратор темы: drakon
§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 63
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.05.18 - 18:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Да, но в этой ветке статья не про войну и разборки между международным олигархатом, который использует людей там по полной, ставшими заложниками всяких там своих хотелок..


ну ты то пока не модератор.
хотя уже не уверен.
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§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 63
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.05.18 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Да, но в этой ветке статья не про войну и разборки между международным олигархатом


он в ветке Деревни может тоже ахинею нести без досмотра, и ночью в том числе?
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§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 63
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.05.18 - 19:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Пухлик прибежал

О чем я и говорил.
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13883
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.05.18 - 20:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
О чем я и говорил.

Мне кажется,что Алекс заслужил ПП... :lol:
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§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 63
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.05.18 - 20:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Мне кажется,что Алекс заслужил ПП...


я с тобой согласен. такое небо смотрю. с тучами.
мои сегодня поехали в Челябинск и далее -море голубое.
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§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 63
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.05.18 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шахтер-Тобол 0--1 .
победа в гостях.
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§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 63
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.05.18 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не хочется об этом говорить.
но это факт.
есть люди больные.
и их надо лечить. я не говорю что они плохие люди.
но допуск их в общественные места .
решать этим общественным местам.
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§ kbkz1980
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3616
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 27.05.18 - 22:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Шахтер-Тобол 0--1 . победа в гостях.

И не говори,дома наши им проиграли.
Шура,а чё этоу Астаны 14 игр а у всех 12 в турнирной таблице?

[Исправлено: kbkz1980, 27.05.2018 - 22:05]
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§ Vital
Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5567
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.05.18 - 22:40
Комментарий проходит проверку.
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§ Vital
Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5567
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.05.18 - 22:42
Комментарий проходит проверку.
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§ Vital
Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5567
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.05.18 - 22:44
Комментарий проходит проверку.
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Ответить Новый топик
Страница 815 из 815«1...813814815
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