/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Проблемы водоснабжения обсудили в Костанае коммунисты с чиновниками и руководителями коммунальных предприятий		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Проблемы водоснабжения обсудили в Костанае коммунисты с чиновниками и руководителями коммунальных предприятий
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32708
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.05.18 - 19:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На круглом столе, организованном местным обкомом Коммунистической народной партии Казахстана (КНПК), пять докладчиков в течение двух часов рассказывали о своих успехах и проблемах, а также отвечали на вопросы общественности
Читать новость

§ seroff
Re: Проблемы водоснабжения обсудили в Костанае коммунисты с...
seroff


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 172
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 26.05.18 - 19:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
посмотрев на фото я пришёл к выводу что все эти ребята в теме, акромя населения
Профайл

§ 112
Re: Проблемы водоснабжения обсудили в Костанае коммунисты с...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12250
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.05.18 - 21:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уш..
Коммунисты..
Где же вы были в году 1985м..
Где были, когда эти 6 лет Советский Союз мучался в предсмертной агонии от ядовитого укуса капитализма..
Теперь вот колонками в нескольких деревушках занимаемся..
Масштабы то..
Масштабы уже не те..
Профайл

§ Сыкымы
Re: Проблемы водоснабжения обсудили в Костанае коммунисты с...
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 110
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 26.05.18 - 22:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Где же вы были в году 1985м..

Опачки! С какого перепуга так сразу переобулся - "мы" на "вы" сменил?
Профайл

§ 112
Re: Проблемы водоснабжения обсудили в Костанае коммунисты с...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12250
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.05.18 - 22:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
какого перепуга так сразу переобулся - "мы" на "вы" сменил?

Я учился в школе и мне нравилось слушать песни модерна токинга..
Сразу говорю где я был..
Профайл

§ pandit
Re: Проблемы водоснабжения обсудили в Костанае коммунисты с...
pandit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 316
Регистрация: 04.09.12
Отправлено: 27.05.18 - 10:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эх не знал я про это собрание.... ГДЕ НАША ВОДА??!!!
Село Октябрьское Костанайского района (Казахстанец) - вопрос воды для нас давний и очень проблемный. Вялотекущие обещания из года в год переползают. Вступить в КНПК не предлагать? :lol:
Профайл

§ 112
Re: Проблемы водоснабжения обсудили в Костанае коммунисты с...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12250
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.05.18 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pandit:

Село Октябрьское Костанайского района (Казахстанец) - вопрос воды для нас давний и очень проблемный

А там почему так, скважины что ли пробурить нельзя?
Профайл

§ pandit
Re: Проблемы водоснабжения обсудили в Костанае коммунисты с...
pandit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 316
Регистрация: 04.09.12
Отправлено: 27.05.18 - 21:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все просто, глинистая почва, и хорошая вода глубоко внизу. А верховодка рядом совсем, но проблема в том что много не септиков (которые откачивают), а сливных ям, которые негерметичные. Их тоже откачивают, но раз 5-10 реже, получается экономия на откачке, но все сливные воды идут в эту самую верховодку.
Получается скважину надо бурить метров на 40, 60, 100, 150, кому как повезет. При цене бурения за метр около 5000 тнг, как говорится считайте сами. Хороший фильтр на скважину из верховодки будет стоить тоже немало.
Вода нормальная - привозная... Много много лет... Зимой дороги не всегда есть... 21 век на дворе...
Профайл

§ 112
Re: Проблемы водоснабжения обсудили в Костанае коммунисты с...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12250
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.05.18 - 22:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pandit:
Получается скважину надо бурить метров на 40, 60, 100, 150,

Ну пробурить то можно что то..
Не как в Щеминовке, под 200 метров и какими то наконечниками сверхдорогими, потому что там плита какая то лежит и им воду привозят.
Только у самых богатых там есть скважина..
Не знаю на сколько это правда, но говорил с местными, говорят о плите какой то..
А скот зимой как пьет, не привозную же?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 21, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 20
Зарегистрированные пользователи: Seviriya

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 109
Пользователей: 2
Всего: 111

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх