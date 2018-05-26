pandit Re: Проблемы водоснабжения обсудили в Костанае коммунисты с... #7





(Полноправные пользователи) Сообщений: 316

Регистрация: 04.09.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:27 Все просто, глинистая почва, и хорошая вода глубоко внизу. А верховодка рядом совсем, но проблема в том что много не септиков (которые откачивают), а сливных ям, которые негерметичные. Их тоже откачивают, но раз 5-10 реже, получается экономия на откачке, но все сливные воды идут в эту самую верховодку.

Получается скважину надо бурить метров на 40, 60, 100, 150, кому как повезет. При цене бурения за метр около 5000 тнг, как говорится считайте сами. Хороший фильтр на скважину из верховодки будет стоить тоже немало.

Вода нормальная - привозная... Много много лет... Зимой дороги не всегда есть... 21 век на дворе...