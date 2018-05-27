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§ NG.kz
Россия увеличила компенсацию за задержки международных авиарейсов
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 32708
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.05.18 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
27 мая в России вступили в силу поправки в Воздушный кодекс страны. Основным новшеством стало увеличение компенсации за задержку международного рейса. Также увеличен размер компенсации за утерянный по вине авиакомпаний багаж.
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§ 112
Re: Россия увеличила компенсацию за задержки международных...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12243
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.05.18 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь можно договариваться с грузчиками багажного отделения..
Всучить им сумку кирпичей на кг 40..
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§ Seviriya
Re: Россия увеличила компенсацию за задержки международных...
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 9
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.05.18 - 20:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Всучить им сумку кирпичей на кг 40..

увы, за перевес надо доплачивать так 20 кг бесплатно. 8-)
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§ 112
Re: Россия увеличила компенсацию за задержки международных...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12243
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.05.18 - 20:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Seviriya:

увы, за перевес надо доплачивать так 20 кг бесплатно

Но немного ведь, а отсудить можешь гораздо больше..
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§ Seviriya
Re: Россия увеличила компенсацию за задержки международных...
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 9
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.05.18 - 20:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
а отсудить можешь гораздо больше..

учитывая нашу общую беду "выученную беспомощность" это никгда не случится вообще
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