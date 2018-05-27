112 Re: Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота #46





(Полноправные пользователи) Сообщений: 12243

Регистрация: 16.03.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:33 Цитата: Горожанин_kst:

Настойчиво сталкивая лбами граждан?

Нет..

Лбами столкнули как раз таки русскоязычное население с украиноязычным на прямую, международные олигархи, для которых и те и другие разделили сферы влияния без риска для жизни собственно олигархов..

Тут этого заметь нет..

Тут этого хотят избежать, чтобы мы, русскоязычные как то так тоже это начали делать..

И потому Ацтана, потому великие переселения, это более правильный путь считаю для того, чтобы не было сепаратизма как это было на Кавказе, либо в Донбассе..

Мне вот чем тут Донбасс, проще выучить язык..

И я должен принять правила игры этого государства, по тому подобию как я когда то принял правила Советского Союза и изучил русский язык..