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§ NG.kz
Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32708
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.05.18 - 09:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Города и веси пестрят баннерами с идейными цитатами, которые размещаются по госзаказу и на средства налогоплательщиков, то есть всех жителей страны. И что характерно - все тексты только на одном казахском языке.
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§ Горожанин_kst
Re: Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1121
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 27.05.18 - 20:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Нельзя, но её делят, сейчас по языку, несколько не продуманно. И кто это делает? Настойчиво сталкивая лбами граждан? Кто переименования "ненавязчиво" навязывает? Кто "исправляет" перегибы избирательно, как в этом конкретном материале?
Бояться аналогий со страной, которой по факту уже нет? А сами провоцируют ситуацию. Даже по реакции наших русаков, массово начавших голосовать ногами, тяжело догадаться что люди "там" и здесь разные, как и ситуации?
Или именно такой реакции, чемодан и отвал, добиваются? Кому это на пользу? Когда придёт понимание, что основной капитал государства-его граждане, и желательно любящие свою страну, Родину-Мать, а не мачеху, как нам сейчас её навязывают.

[Исправлено: Горожанин_kst, 27.05.2018 - 20:22]
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§ 112
Re: Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12243
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.05.18 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Настойчиво сталкивая лбами граждан?

Нет..
Лбами столкнули как раз таки русскоязычное население с украиноязычным на прямую, международные олигархи, для которых и те и другие разделили сферы влияния без риска для жизни собственно олигархов..
Тут этого заметь нет..
Тут этого хотят избежать, чтобы мы, русскоязычные как то так тоже это начали делать..
И потому Ацтана, потому великие переселения, это более правильный путь считаю для того, чтобы не было сепаратизма как это было на Кавказе, либо в Донбассе..
Мне вот чем тут Донбасс, проще выучить язык..
И я должен принять правила игры этого государства, по тому подобию как я когда то принял правила Советского Союза и изучил русский язык..
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§ Vital
Re: Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5562
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.05.18 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Seviriya:
Незнаю. Как можно трейлер протащить в ускую без нарушения. Вобщето обьездная к этому не готово. А прямо незя. Знак. Я Танюша все знаю. Назови мне любую улицу в москве., Я тебе скажу как надо проехать. .
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* yudjin
Re: Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5323
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 27.05.18 - 20:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Трэвэл:
Если не будет проверок грамотности,

о том и моя заметка: проверяют однобоко с двойными стандартами, хотя минимум два закона гласят о равном использовании в любого вида рекламе языков.
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