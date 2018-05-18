Цитата: Ваш земляк:

как помогли - деньжат подкинули для покупки? И ты теперь долж

Хм..

Ты мне напоминаешь мне меня более молодого и сильного, когда я не видел дальше собственного носа, обращая внимание на то что перед ним, на какие то буквы, например слово "ты" в данной теме.

Цеплялся за это, тормозя при этом свое развитие..

Но иногда все же стоит пытаться посмотреть как ты выглядишь не внутри, а как снаружи, например как тебя видят с туманности Андромеда, и скажу, ученые до сих пор не пришли к единому мнению..

Иногда нужно читать не слово и не предложение.

Иногда даже текст одного комментария тебе ничего не даст.

Иногда нужно видеть их как с той галлактики, Андромеды, которая несется к нам на большой скорости и мы к ней и с которой обязательно закрутимся в смертельном танце несколько позже..

А потому нужно пытаться смотреть на себя, как ты выглядишь в объеме, в целостной ситуации мельчайших деталей..

И отвечая на твой вопрос, скажу, они дали мне не деньги, деньги это временный инструмент, непостоянный, зависящий от той или иной ситуации, и потому весьма не значительный..

Они дали мне нечто большее, Надежду, точку опоры, они предоставили мне некую лестницу, благодаря которой я не опускаюсь так низко уже продолжительное время и нахожусь на плаву в личном материальном плане..

А это брат дороже денег, которые ты можешь просто профукать..

И да, говоря слово "ты", в некоторых ситуациях не личное, а обобщенное..

Не хватало мне еще чтоб ты гонялся за мной по форуму в поисках вида с Андромеды..