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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ Алиса
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4121
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 26.05.18 - 18:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
А это чья тема?

цифры обратно переставьте - вот его и будет ;-)
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§ Victor Yang
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10661
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 26.05.18 - 18:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
ПП


Ну надо же!!!



Неожиданно, однако! Надолго ли?
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§ Dron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 416
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 26.05.18 - 18:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это что там на шуруповёрте сверху такое лежит? :-o :lol:
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12239
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.05.18 - 18:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Dron:
Это что там на шуруповёрте сверху такое лежит?

Это моя левая рука, в правой смартфон держал..
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§ Сыкымы
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 110
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 26.05.18 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
цифры обратно переставьте - вот его и будет

Я к тому и спросил... Сам же открыл отдельную тему, а строительские фото выкладывает - сюда. Ну явно человеку не хватает внимания. Нарциссизм - это самолюбование. А когда человеку постоянно хочется, чтобы им любовались другие - это как называется? Или это изощрённая форма нарциссизма? :-)
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§ Сыкымы
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 110
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 26.05.18 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Это моя левая рука

А мы подумали - палец. Вялый какой-то... Да ещё и на шуруповёрте... 8-) Ваще жесть...
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3615
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 26.05.18 - 19:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Неожиданно, однако! Надолго ли?

Думаю он сейчас хитроопую тактику займёт
Чёбы в ПП подольше задержаться
:lol:
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12239
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.05.18 - 19:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бесцельно шныряющая толпа зомби бродит по закоулкам в поисках пищи..
Что то надумалось..
Без привидения и хохла уже не вмоготу смотрю..


- Идет охота на волков, идет охота
На серых хищников - матерых и щенков
Кричат загонщики, и лают псы до рвоты.
Кровь на снегу и пятна красные флажков..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12239
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.05.18 - 19:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
мы подумали -

Мы?
Странно..
Но скажу, в большей части нашей жизни дело совсем не в пальце, в его размере, вялости либо упругости..
Дело по существу любого вопроса в Результате..
Будет результат, никто не обратит внимания, какой у тебя там палец.
Не будет, вырвут вместе с рукой..
Такова жизнь брат..
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§ Сыкымы
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 110
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 26.05.18 - 21:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Но скажу, в большей части нашей жизни дело совсем не в пальце, в его размере, вялости либо упругости..
Дело по существу любого вопроса в Результате..

По существу - дело в шуруповёрте... Если бы не он - никто бы и внимания не обратил на такую мелочь. Но ты сам заострил, а потом затупил.
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12239
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.05.18 - 21:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
По существу - дело в шуруповёрте

Хех..
Опять ты сказанул какую то глупость..
Не в шуруповерте конечно дело.
Тем более результат как говорится виден на окне.
Дело в очень личном воображении..
Это как проходя мимо валявшегося рубля либо сотни долларов, каждый подумает только о своем очень лично..
Но не каждый сделает правильное решение..
Потому что решения проблемы порой нет..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12239
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.05.18 - 22:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как все таки хорошо..
Вокруг Океан, тишь да гладь, и ты один несешься на парусах куда то вдаль, стараясь насладиться такой красотов в полную меру..
Или в степи, как помню, один, ложишься в какой то желобок, засыпаешь, наслаждаясь теплым степным ветром и изредка стряхивая с себя всяких паучков под пение жаворонков..
Как нам этого не хватает порой..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12239
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.05.18 - 22:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наконец то до нас дошла европейская цивилизация и уже на каждом углу продают вовсю наичистейшую воду прямо с родника..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12239
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.05.18 - 18:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
CHINOIS: родился в СССР! Луганск( Ворошиловград) и Донецк(Сталино) - часть моей Родины. а если ты такой умный, то предоставь мне документы, которые делают развал СССР легитимным! Их не существует в природе! А это значит что развал СССР не лигитимен и он до сих пор существует! А всякие Казахстаны и прочие станы- это нелигитимные страны, потму что нет основополагающего документа на каком основании они созданы! Фирштейн? И говоря о Донецке с Луганском я говорю о своей родине1 а ты говоришь не знаю о чем1 ты- мой идеологический и физический враг. и рано или поздно мы встретимся. а что я делаю с врагами я думаю ты догадываешься.


Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=764485&topic_id=34538&forumid=1#764485

Да уш..
Для кого то идет война, в душЕ..
Ну эта, создал бы ветку, зачем автору статьи нужна эта грязная политика известных олигархических структур, борящихся за систему распределения недрами, транспортными потоками, то есть бизнесом, что они и делают с большими успехами?
Быть пешкой в их игре и добывать им миллиарды, живя в грязном вагончике в количестве 20ти человек на нарах..
Ну в принципе каждый выбирает свою жизнь сам..
Профайл
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Страница 752 из 752«1...750751752
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