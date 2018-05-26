Цитата: CHINOIS: родился в СССР! Луганск( Ворошиловград) и Донецк(Сталино) - часть моей Родины. а если ты такой умный, то предоставь мне документы, которые делают развал СССР легитимным! Их не существует в природе! А это значит что развал СССР не лигитимен и он до сих пор существует! А всякие Казахстаны и прочие станы- это нелигитимные страны, потму что нет основополагающего документа на каком основании они созданы! Фирштейн? И говоря о Донецке с Луганском я говорю о своей родине1 а ты говоришь не знаю о чем1 ты- мой идеологический и физический враг. и рано или поздно мы встретимся. а что я делаю с врагами я думаю ты догадываешься.



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=764485&topic_id=34538&forumid=1#764485



Да уш..

Для кого то идет война, в душЕ..

Ну эта, создал бы ветку, зачем автору статьи нужна эта грязная политика известных олигархических структур, борящихся за систему распределения недрами, транспортными потоками, то есть бизнесом, что они и делают с большими успехами?

Быть пешкой в их игре и добывать им миллиарды, живя в грязном вагончике в количестве 20ти человек на нарах..

Ну в принципе каждый выбирает свою жизнь сам..