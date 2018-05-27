Цитата: Seviriya:

или просто зависит гложет что не он в акимате?

вчкбаева, завидовать тому, что их имеют и в хвост и в гриву, а вони улыбаются и машут?

завидовать нахождению в цитадели некомпетентности?



А тебе, вчкбаева, скажу при людно. Будут сообщения в личку - сдам с потрохами. Твои домашние, рабочие адреса, телефоны, фото сохранил на всякий случай.



Цитата: Трэвэл:

Вот приезжая в Германию, например, на ПМЖ, никто не

одно большое НО, мы сюда не приезжали в последние 25 лет. Мы здесь родились. Я например 3-е поколение, которое здесь родился. И прадеды больше 120 лет назад основали в голой степи посёлок.

А, согласно, уважаемому тобой ЮНЕСКО или ООН (не суть важно) семьи 100 лет прожившие на конкретной территории тоже считаются КОРЕННЫМИ...

поэтому с ними тоже надо считаться.