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§ NG.kz
Пересмотреть практику финансирования проектов «Дорожной карты бизнеса» пообещал премьер-министр РК в Костанае
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 32708
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.05.18 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Премьер-министр Бакытжан САГИНТАЕВ 25 мая обсудил с активом области и представителями бизнеса тему «Новые возможности развития в условиях Четвертой промышленной революции». Аким Костанайской области высказал премьер-министру несколько просьб.
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§ Андрей Рудный
Re: Пересмотреть практику финансирования проектов «Дорожной...
Андрей Рудный


(Пользователи)
Сообщений: 2
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.05.18 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все красиво на словах! Надо поддерживать МСБ! Да, надо! Я решил старт ап открыть, производство, которого нет в области, спрос есть на продукцию. Пришел в ДАМУ, они меня выслушали, головой покачали, языком поцокали, да-вы молодец, у вас бизнес идея супер, НО-----вам 47 лет и вы нам не подходите, вы не молодой ИП-эшник, мы вам грант не дадим! Все это похоже на спектакль Мертвые души, деньги вроде выделяются, но вот для заинтересованных лиц они не доступны. Мне как то мой знакомы сказал-Андрюха-там все уже решено и без тебя, кто и сколько получит! И желание само по себе отпало, что либо делать! Я хотел открыть производство, людей стал подыскивать, 5 человек, оборудование нашел, хотел получить грант и купить оборудование, начать новый бизнес, продукция которого здесь была бы востребована, но увы-нашему государству это не надо! Обидно!
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§ 112
Re: Пересмотреть практику финансирования проектов «Дорожной...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12239
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.05.18 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Андрей Рудный:
хотел получить грант и купить оборудование

Хех..
Тоже не верил в гранты, но таксист, обычный таксист с Рудного года три назад получил грант и обороудование в Питере какое то то ли дали, то ли купил на грант..
Ему на тот момент лет 35 было..
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§ Андрей Рудный
Re: Пересмотреть практику финансирования проектов «Дорожной...
Андрей Рудный


(Пользователи)
Сообщений: 2
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.05.18 - 18:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
в Питере

Но не у нас! В России я бы уже давно завод построил, потому что им выгодно это! А здесь это никому не нужно! Надо делать вывод!
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§ 112
Re: Пересмотреть практику финансирования проектов «Дорожной...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12239
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.05.18 - 18:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Андрей Рудный:
Но не у нас! В России я бы уже давно завод постро

Не, он там оборудование получил, грант выиграл тут по интернету.
Хм, а может в России что ли..
Но работает то он тут на гаражаж, там у него и мастерская..
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