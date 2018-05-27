Андрей Рудный Re: Пересмотреть практику финансирования проектов «Дорожной... #1





(Пользователи) Сообщений: 2

Регистрация: 27.05.18 (Пользователи) Отправлено: - 17:24 Все красиво на словах! Надо поддерживать МСБ! Да, надо! Я решил старт ап открыть, производство, которого нет в области, спрос есть на продукцию. Пришел в ДАМУ, они меня выслушали, головой покачали, языком поцокали, да-вы молодец, у вас бизнес идея супер, НО-----вам 47 лет и вы нам не подходите, вы не молодой ИП-эшник, мы вам грант не дадим! Все это похоже на спектакль Мертвые души, деньги вроде выделяются, но вот для заинтересованных лиц они не доступны. Мне как то мой знакомы сказал-Андрюха-там все уже решено и без тебя, кто и сколько получит! И желание само по себе отпало, что либо делать! Я хотел открыть производство, людей стал подыскивать, 5 человек, оборудование нашел, хотел получить грант и купить оборудование, начать новый бизнес, продукция которого здесь была бы востребована, но увы-нашему государству это не надо! Обидно!