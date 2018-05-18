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§ NG.kz
Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32708
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.05.18 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 23 мая, с 24:00, на сайте «НГ» возможность комментирования статей, а также размещения сообщений в рубриках «Народные новости» и «Вопросы редакции» будет осуществляться только при наличии в Личном кабинете подтвержденного номера мобильного телефона.
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§ 112
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12239
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.05.18 - 18:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
как помогли - деньжат подкинули для покупки? И ты теперь долж

Хм..
Ты мне напоминаешь мне меня более молодого и сильного, когда я не видел дальше собственного носа, обращая внимание на то что перед ним, на какие то буквы, например слово "ты" в данной теме.
Цеплялся за это, тормозя при этом свое развитие..
Но иногда все же стоит пытаться посмотреть как ты выглядишь не внутри, а как снаружи, например как тебя видят с туманности Андромеда, и скажу, ученые до сих пор не пришли к единому мнению..
Иногда нужно читать не слово и не предложение.
Иногда даже текст одного комментария тебе ничего не даст.
Иногда нужно видеть их как с той галлактики, Андромеды, которая несется к нам на большой скорости и мы к ней и с которой обязательно закрутимся в смертельном танце несколько позже..
А потому нужно пытаться смотреть на себя, как ты выглядишь в объеме, в целостной ситуации мельчайших деталей..
И отвечая на твой вопрос, скажу, они дали мне не деньги, деньги это временный инструмент, непостоянный, зависящий от той или иной ситуации, и потому весьма не значительный..
Они дали мне нечто большее, Надежду, точку опоры, они предоставили мне некую лестницу, благодаря которой я не опускаюсь так низко уже продолжительное время и нахожусь на плаву в личном материальном плане..
А это брат дороже денег, которые ты можешь просто профукать..
И да, говоря слово "ты", в некоторых ситуациях не личное, а обобщенное..
Не хватало мне еще чтоб ты гонялся за мной по форуму в поисках вида с Андромеды..
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§ kbkz1980
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3615
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 26.05.18 - 18:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Знаешь, каждый видит по своему свое нахождение здесь, в коей то мере я с тобой согласен.. Я например честным и порядошным человеком себя чувствую, не пытаюсь принизить собственное достоинство.


А вот этим персонажем ты себя не видишь?

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§ 112
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12239
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.05.18 - 19:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
вот этим персонажем ты себя не видишь?

При чем тут данный персонаж, скопированный с интернета и я?
По моему в теме идет, по крайней мере шла презентация новых правил, качество обратной связи, наболевшие вопросы, которые нужно было обсудить и которые должны обсуждаться..
Про мой Бенефис, про авторский Вечер Мереке Закановича не было ни слова..
Тем более я не был заблаговременно извещен об интервью со мной и считаю это отдельной темой передачи Вокруг Света..
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§ Ваш земляк
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1628
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 26.05.18 - 20:24
Комментарий удален модератором.
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§ 112
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12239
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.05.18 - 18:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще вопрос, как то забыл про него, например автор создал свободную тему, имеет там право стирать он и модератор.
С модератором ясно все.
Но если он в своей теме три раза сотрет нарушителя, редакция посчитает это нарушением и отправит его на премодерацию?
Ну или как вариант два нарушения на форуме и одно нарушение в свободной теме, которое назначил автор темы?
Или это не нарушения, если сотрет не модератор?
А если сотрет там модератор, то нарушение?
Как то так..
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§ 112
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12239
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.05.18 - 18:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще один.
Имею ли я право создать второй ник официально с одного ай пи, дав другой свой номер телефона, так сказать для "толпы", третий ник, десятый..
И если не имею, то допустим как насчет например двух братьев, пишущих сюда с одного ай пи..
Или сделав один ник, сделать другой по мобильному интернету и тем самым так сказать троллить оппонента..
И если у меня в наличии три телефона, сделать три ника с мобильных номеров?
Это как то не пресекается, если неожиданно вычислиться?
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