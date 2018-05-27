/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Проспект Абая в Костанае после ремонта		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Проспект Абая в Костанае после ремонта
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32706
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.05.18 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Остановка магазина БУМ на перекрестке Абая Л.Беды. Плачевный Результат проведенной реконструкции *на ВЕКА* не выдержало и года. Когда исправят?
Читать новость

§ 112
Re: Проспект Абая в Костанае после ремонта
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12230
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.05.18 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
CHINOIS:
луганске люди под обстрелами бес

Вот завязывай эти понты..
Луганск, Дамаск, Афганистан..
К чему все это?
Ты гражданин пока что Казахстана и находишься тут, в мирной стране.
Я сравниваю с мирными странами, а не с Афганистаном или еще чем то..
Профайл

* CHINOIS
Re: Проспект Абая в Костанае после ремонта
CHINOIS


(Пользователи)
Сообщений: 254
Регистрация: 02.03.17
Отправлено: 27.05.18 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
кто не. ..хотел бы жить на Манхеттане

я не хотел бы жить на манхеттане.
не нужны мне париж и берлин.
и все другие столицы мира.
я прекрасно себя чувствую только в России. потому что я -русский!
Но за свою жизнь объездил 46 стран.
Профайл

* CHINOIS
Re: Проспект Абая в Костанае после ремонта
CHINOIS


(Пользователи)
Сообщений: 254
Регистрация: 02.03.17
Отправлено: 27.05.18 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ты гражданин пока что Казахстана и находишься тут, в мирной стране.

окстись, марик, до тебя все еще не дошло? я не гражданин Казахстана!
я гражданин Кустаная! а сегодня гражданин ЛНР!
Цитата:
112:
Я сравниваю с мирными странами, а не с Афганистаном

Для меня Луганск и Донецк это не кабул и Дамаск! Это часть моей Родины!
Профайл

§ 112
Re: Проспект Абая в Костанае после ремонта
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12230
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.05.18 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
CHINOIS:
окстись, марик, до тебя все еще не дошло? я не гражданин Казахстана!
я гражданин Кустаная! а сегодня гражданин ЛНР!

Ладно, проехали..
Ты пока что гражданин Казахстана.
Да и ну кто кто, но я то тебя знаю через свою бывшую, которая училась на пару курсов младше тебя на журналистике, мне то что втирать?
Просто ты уже в каждой теме засовываешь свой Луганск, войну, смерть..
Зачем?
Создай ветку.
Тут тема вполне мирная, про бытовуху, про нашу, где мы живем в мире и согласии, не сиотря ни на что..
Профайл

§ Vital
Проспект Абая в Костанае после ремонта
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5556
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.05.18 - 17:11
Комментарий проходит проверку.
Профайл

* CHINOIS
Проспект Абая в Костанае после ремонта
CHINOIS


(Пользователи)
Сообщений: 254
Регистрация: 02.03.17
Отправлено: 27.05.18 - 17:12
Комментарий проходит проверку.
Профайл

* CHINOIS
Проспект Абая в Костанае после ремонта
CHINOIS


(Пользователи)
Сообщений: 254
Регистрация: 02.03.17
Отправлено: 27.05.18 - 17:15
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 22, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 20
Зарегистрированные пользователи: Добринцофф, CHINOIS

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 91
Пользователей: 3
Всего: 94

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх