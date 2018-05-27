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§ NG.kz
Проспект Абая в Костанае после ремонта
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32706
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.05.18 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Остановка магазина БУМ на перекрестке Абая Л.Беды. Плачевный Результат проведенной реконструкции *на ВЕКА* не выдержало и года. Когда исправят?
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* drakon
Re: Проспект Абая в Костанае после ремонта
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13882
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.05.18 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё - нормально,всё -красиво... :lol:
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* CHINOIS
Re: Проспект Абая в Костанае после ремонта
CHINOIS


(Пользователи)
Сообщений: 254
Регистрация: 02.03.17
Отправлено: 27.05.18 - 14:00
Комментарий удален модератором.
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§ Обликоморале
Re: Проспект Абая в Костанае после ремонта
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4551
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 27.05.18 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Канешно
-----
Кто исправит, автор новости спрашивает.
Да сча, "профессионал" придет и раскажет.
Шо вместо того что бы фоткать, могли бы сами засучив рукава и проявив смекалку, все подправить. ;-)
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* drakon
Re: Проспект Абая в Костанае после ремонта
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13882
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.05.18 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Шо вместо того что бы фоткать, могли бы сами засучив рукава и проявив смекалку, все подправить. ;-)

OM,Шо под Марика стал - "косить"? Кстати,Марик, с ПП - тебя... :lol:
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* CHINOIS
Re: Проспект Абая в Костанае после ремонта
CHINOIS


(Пользователи)
Сообщений: 254
Регистрация: 02.03.17
Отправлено: 27.05.18 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
вместо того что бы фоткать, могли бы сами засучив рукава и проявив смекалку, все подправить

для этого должны быть специально обученные люди!
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§ alex_60
Re: Проспект Абая в Костанае после ремонта
alex_60


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Сообщений: 52
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.05.18 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в известных исторических местах это называется - памятники .
ну там-амфитеатры, Колизеи, Пизанские башни.
у нас- улица Абая.. из этого ряда.
а что , туристы попрут может..японцы с фотиками.. или с чем они там сейчас ездят по миру.
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§ Обликоморале
Re: Проспект Абая в Костанае после ремонта
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4551
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 27.05.18 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ага, кто есчо под кого косит, а потом есчо тырит чужие мысли, слова, выражения.
И внимательней читайте господа- товарищи.
Я же обозначил...
приде "профи" расскажет. , ну и порядок наведэ.
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§ Алиса
Re: Проспект Абая в Костанае после ремонта
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4121
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 27.05.18 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А кто-то за это "на века" получил зарплату, а кто-то возможно еще и премии и т.д. ...Чудеса чудесатые...
Кстати, и "вечные" бордюры почему-то какие-то невечные - то треснутые, то как-будто обстрелянные, то уже в крошке ...Такой у нас вечный Кустанай становится каким-то "временным".... Ну да : ничто не вечно под луной (С)

Цитата:
CHINOIS:
должны быть специально обученные люди!

по-моему в городе таковых единицы единичные.... Но, к огромному сожалению к огромному сожалению, к ним мало кто сейчас обращается и даже они остаются невостребованными...

[Исправлено: Алиса, 27.05.2018 - 16:00]
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§ 112
Re: Проспект Абая в Костанае после ремонта
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12230
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.05.18 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На века брусчатку дорогуша в Европе делают..
Строят на века, делают мерседесы на века, дороги, инфраструктуру, электрику и тд..
У нас хоть один профессиональный автор рассказал о своей профессии и что он тут делает на Века?
Да нет..
Любой схалтурит, получит деньги и потом за деньги опять переделывает..
Мы жить вот по другому не сможем..
Или брусчаточнику заплати 3000 евро или 70 тысяч тенге..
Да вас всех тогда нужно задушить налогами, чтобы только ему столько платить..
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§ 112
Re: Проспект Абая в Костанае после ремонта
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12230
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.05.18 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И если будут платить по 3000 евро, да я сам брошу у себя все, выучусь в Европе на брусчаточника и начну заниматься только брусчаткой..
Страна у нас бедная, что тут говорить..
Хотя кто то тут говорит что мы живем даже богаче американцев и там 80 миллионов бомжей по помойкам питаются..
Но брусчатка то у них какая?
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* CHINOIS
Re: Проспект Абая в Костанае после ремонта
CHINOIS


(Пользователи)
Сообщений: 254
Регистрация: 02.03.17
Отправлено: 27.05.18 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Или брусчаточнику заплати 3000 евро или 70 тысяч тенге..

В луганске люди под обстрелами бесплатно поврежденные асфальт и брусчатку перекладывали...потому что любят свой город... а тебе степняку никогда не понять....
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§ Обликоморале
Re: Проспект Абая в Костанае после ремонта
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4551
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 27.05.18 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гулять по Нью-Йорку, одно удовольствие.
ewMZi8
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§ Обликоморале
Re: Проспект Абая в Костанае после ремонта
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4551
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 27.05.18 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Брусчаточник в Сан-Франциско отдыхает после работы, потратив все 3000 доярлф.
bMxbVo
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§ Обликоморале
Re: Проспект Абая в Костанае после ремонта
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4551
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 27.05.18 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну разве не найдутся у нас люди, кто не. ..хотел бы жить на Манхеттане
jPUgVo
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