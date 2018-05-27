112 Re: Проспект Абая в Костанае после ремонта #9





(Полноправные пользователи) Сообщений: 12230

Регистрация: 16.03.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:23 На века брусчатку дорогуша в Европе делают..

Строят на века, делают мерседесы на века, дороги, инфраструктуру, электрику и тд..

У нас хоть один профессиональный автор рассказал о своей профессии и что он тут делает на Века?

Да нет..

Любой схалтурит, получит деньги и потом за деньги опять переделывает..

Мы жить вот по другому не сможем..

Или брусчаточнику заплати 3000 евро или 70 тысяч тенге..

Да вас всех тогда нужно задушить налогами, чтобы только ему столько платить..