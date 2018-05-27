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Куратор темы: drakon
* CHINOIS
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
CHINOIS


(Пользователи)
Сообщений: 254
Регистрация: 02.03.17
Отправлено: 27.05.18 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Мне реально очень интерснно.

Интересно говорришь? а что интересно? как срок в Казахстане шьют?
как укрокарателям помогают? или как в мировом розыске живется?
приезжай-все сам и узнаешь...
и как по улицам под обстрелами детей собирать, и как детей хоронить.
увидишь и как дома с машинами горят, и как людей толпами расстреливают...
интересно говоришь?
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* CHINOIS
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
CHINOIS


(Пользователи)
Сообщений: 254
Регистрация: 02.03.17
Отправлено: 27.05.18 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
На фото, узнал, второй слева в очочкахъ

ага:))) куев после матча:))))
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* CHINOIS
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
CHINOIS


(Пользователи)
Сообщений: 254
Регистрация: 02.03.17
Отправлено: 27.05.18 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
CHINOIS:
Мне реально очень интерснно.

а что еще интересно? может инетересно сопли на кулак мотать, когда из минометов бьют а ты в поле лежишь без прикрытия?
или когда дома в подвале живешь? или когда ребенка без головы на руках несешь? ты не стесняйся-спрашивай, что инетересно....
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§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


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Сообщений: 5556
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.05.18 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
CHINOIS:
Сарказмиж? Мне интереснно да. Да мне интереснно из первых рук услышать как детей убивают, как люди друг друга убивают. Мне это не стыдно , я хочу все знать. Не только из тв но из первых уст. Че не так? А ? Или вы хотите что б не кто не знал об этом? Об убийстве людей. Будешь тут молчать? Гребаные три фота надо было у тебя низким способом вытащить. А саму слабо что ли? Показать на весь мир смерть людей, детей невиных или дальше собираешься в шпиона играть.
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* CHINOIS
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
CHINOIS


(Пользователи)
Сообщений: 254
Регистрация: 02.03.17
Отправлено: 27.05.18 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Показать на весь мир смерть людей, детей невиных или дальше собираешься в шпиона играть.

Цитата:
Vital:
как детей убивают, как люди друг друга убивают

спокойно, без зазрений совести и без малейшей жалости...только словами этого не расскажешь.... да и не надо тебе этого. Это жутко, страшно и до соплей противно! а в "шпиона" я не играю, меня из него сделали, когда за мое стремление помочь людям, спасти их меня объявили во всемирный розыск, меня ищут все разведки мира, как сепаратиста, террориста и наемника!
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§ 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12230
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.05.18 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
проходили уже этот вариант. через десять минут он уже здесь в деревне будет.
такой культурный и с наивными вопросами, типа, а вас деревья зеленые?

Чо вы как девчонки, ревнуете что ли к мужику?
Сам то чего тогда такой культурный?
Кроме меня не о чем поговорить что ли?
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* CHINOIS
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
CHINOIS


(Пользователи)
Сообщений: 254
Регистрация: 02.03.17
Отправлено: 27.05.18 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
А саму слабо что ли?

мне не слабо. я просто не считаю, что это надо на всю ивановскую орать...
я просто делаю, что должен! я спасаю людей от фашистов!
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* CHINOIS
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
CHINOIS


(Пользователи)
Сообщений: 254
Регистрация: 02.03.17
Отправлено: 27.05.18 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я готов написать статью в Нг о жизни луганска в военое время. но ее же не опубликуют. а редакторов мне просто жаль! поэтому набирайте русскую весну- я там регулярно печатаюсь. там все есть. Еще "экспресс-новости" г луганск, я там работаю корреспондентом.
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