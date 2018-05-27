Vital Re: Моя Деревенька и её окрестности. #12199





(Пользователи) Сообщений: 5556

Регистрация: 09.02.12 (Пользователи) Отправлено: - 16:33 Цитата: CHINOIS: Сарказмиж? Мне интереснно да. Да мне интереснно из первых рук услышать как детей убивают, как люди друг друга убивают. Мне это не стыдно , я хочу все знать. Не только из тв но из первых уст. Че не так? А ? Или вы хотите что б не кто не знал об этом? Об убийстве людей. Будешь тут молчать? Гребаные три фота надо было у тебя низким способом вытащить. А саму слабо что ли? Показать на весь мир смерть людей, детей невиных или дальше собираешься в шпиона играть.