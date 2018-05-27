drakon Re: Проспект Абая в Костанае после ремонта #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 13881

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:28 Цитата: Обликоморале:

Шо вместо того что бы фоткать, могли бы сами засучив рукава и проявив смекалку, все подправить. Шо вместо того что бы фоткать, могли бы сами засучив рукава и проявив смекалку, все подправить.

OM,Шо под Марика стал - "косить"? Кстати,Марик, с ПП - тебя...