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§ NG.kz
Проспект Абая в Костанае после ремонта
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32705
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.05.18 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Остановка магазина БУМ на перекрестке Абая Л.Беды. Плачевный Результат проведенной реконструкции *на ВЕКА* не выдержало и года. Когда исправят?
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* drakon
Re: Проспект Абая в Костанае после ремонта
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13881
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.05.18 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё - нормально,всё -красиво... :lol:
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* CHINOIS
Re: Проспект Абая в Костанае после ремонта
CHINOIS


(Пользователи)
Сообщений: 237
Регистрация: 02.03.17
Отправлено: 27.05.18 - 14:00
Комментарий удален модератором.
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§ Обликоморале
Re: Проспект Абая в Костанае после ремонта
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4543
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 27.05.18 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Канешно
-----
Кто исправит, автор новости спрашивает.
Да сча, "профессионал" придет и раскажет.
Шо вместо того что бы фоткать, могли бы сами засучив рукава и проявив смекалку, все подправить. ;-)
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* drakon
Re: Проспект Абая в Костанае после ремонта
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13881
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.05.18 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Шо вместо того что бы фоткать, могли бы сами засучив рукава и проявив смекалку, все подправить. ;-)

OM,Шо под Марика стал - "косить"? Кстати,Марик, с ПП - тебя... :lol:
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* CHINOIS
Re: Проспект Абая в Костанае после ремонта
CHINOIS


(Пользователи)
Сообщений: 237
Регистрация: 02.03.17
Отправлено: 27.05.18 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
вместо того что бы фоткать, могли бы сами засучив рукава и проявив смекалку, все подправить

для этого должны быть специально обученные люди!
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§ alex_60
Re: Проспект Абая в Костанае после ремонта
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 50
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.05.18 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в известных исторических местах это называется - памятники .
ну там-амфитеатры, Колизеи, Пизанские башни.
у нас- улица Абая.. из этого ряда.
а что , туристы попрут может..японцы с фотиками.. или с чем они там сейчас ездят по миру.
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