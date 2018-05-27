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Страница 812 из 812«1...810811812
Куратор темы: drakon
* CHINOIS
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
CHINOIS


(Пользователи)
Сообщений: 237
Регистрация: 02.03.17
Отправлено: 27.05.18 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Незнаю. Мне думается ты мутный тип. Как я понял боец, ополченец в луганске. Я знаком с двумя.

Правильно тебе думается( и очень хорошо, что есть чем).... я мутный тип:)
ты знаком с 2 ополченцами? приезжай познакомлю еще с 15 000 остальных, на выбор:))))
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* CHINOIS
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
CHINOIS


(Пользователи)
Сообщений: 237
Регистрация: 02.03.17
Отправлено: 27.05.18 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Зачем купил?

подарок любимой женщине-это свято! и не стоит тут на форуме кричать что "блииин, дорого"... если дорого- пошли ее на фиг и живи сам, не надо будет тратиться.... а если дорого сердцу- тогда не ной
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13881
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.05.18 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
CHINOIS:
и не стоит тут на форуме кричать что "блииин, дорого".

Ну - блиннн,только - ленивый меня тут - не "лечил" жизни,
это Марик... :lol: :oops: :-o
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§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5550
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.05.18 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
CHINOIS:
Все правильно. После мужчин кто то же должен тарелки мыть:)))
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13881
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.05.18 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то после регистрации - стали фото исчезать.
То - появляться. Духов счас - не видно,но они - есть... :-o
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§ alex_60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 50
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.05.18 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Что то после регистрации - стали фото исчезать.


из квартиры что-ли?
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* CHINOIS
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
CHINOIS


(Пользователи)
Сообщений: 237
Регистрация: 02.03.17
Отправлено: 27.05.18 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Все правильно. После мужчин кто то же должен тарелки мыть:)))

ваот я и говорю, хватит на формуе торчать, приезжай-дело тебе полезное найдем
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* CHINOIS
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
CHINOIS


(Пользователи)
Сообщений: 237
Регистрация: 02.03.17
Отправлено: 27.05.18 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Ну - блиннн,только - ленивый меня тут - не "лечил" жизни,
это Марик..

дракоша, я не лечу:) я вообще молчу:)))
главное-поступок!
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13881
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.05.18 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
из квартиры что-ли?

Да,нее. Из фотокомнаты. Где я сушу-
фотоплёнку и фотки,на верёвочке...
:lol: :-o
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§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5550
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.05.18 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
CHINOIS:
Я если б хотел то давно бы приехал,. Есть контакты. Я б уже на форуме тут кучу фоток накинул. Все бы офигели. Где твои? Даже мужик покойный царствие ему " моторола" с камерой ходил. Где твои ? Скинь хоть столовую что ли . Если жок? Тогда тема закрыта. Не говори что нет телепона с камерой. Жду. Я мужик если увижу реальность , то извенюсь . а так пока буду тролить.
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* CHINOIS
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
CHINOIS


(Пользователи)
Сообщений: 237
Регистрация: 02.03.17
Отправлено: 27.05.18 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Да,нее. Из фотокомнаты. Где я сушу-
фотоплёнку и фотки,на верёвочке...

а такое еще существует? я думал это уже дикий раритет:))))
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13881
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.05.18 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Получил сообщение - по Телеграфу.
В Томске снег - идёт... :lol: :oops: :-x
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