Vital Re: Моя Деревенька и её окрестности. #12175





(Пользователи) Сообщений: 5550

Регистрация: 09.02.12 (Пользователи) Отправлено: - 14:58 Цитата: CHINOIS: Я если б хотел то давно бы приехал,. Есть контакты. Я б уже на форуме тут кучу фоток накинул. Все бы офигели. Где твои? Даже мужик покойный царствие ему " моторола" с камерой ходил. Где твои ? Скинь хоть столовую что ли . Если жок? Тогда тема закрыта. Не говори что нет телепона с камерой. Жду. Я мужик если увижу реальность , то извенюсь . а так пока буду тролить.