/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32704
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.05.18 - 09:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Города и веси пестрят баннерами с идейными цитатами, которые размещаются по госзаказу и на средства налогоплательщиков, то есть всех жителей страны. И что характерно - все тексты только на одном казахском языке.
Читать новость

§ alex_60
Re: Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 46
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.05.18 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Вчкушка ты чтоль?


сраз это понял.
Профайл

§ сайлау курманов
Re: Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2738
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 27.05.18 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
полностью согласен с автором статьи и коментом № 11 , вот такие исполнительные чиновники не дружат ни с головой , ни здравым смыслом и все перевернут с ног на голову и этим самым приносят только вред ,
Профайл Посетить вебсайт

§ alex_60
Re: Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 46
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.05.18 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
все идет до точки х.
что будет потом , бесполезно.
Профайл

§ alex_60
Re: Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 46
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.05.18 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Vital сказал реальную правду.не все могут сказать это вслух ,
но думают также. а если завтра..
не хочется думать о плохом.
ведь это все таки наша Родина.
Профайл

§ таноми52
Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
таноми52


(Пользователи)
Сообщений: 4
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 27.05.18 - 12:38
Комментарий проходит проверку.
Профайл

§ таноми52
Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
таноми52


(Пользователи)
Сообщений: 4
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 27.05.18 - 12:47
Комментарий проходит проверку.
Профайл

§ Seviriya
Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 4
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.05.18 - 12:51
Комментарий проходит проверку.
Профайл

* Ваш земляк
Yudjin: Ономастическая игра в одни ворота
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1628
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 27.05.18 - 12:57
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 17, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 16
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 118
Пользователей: 3
Всего: 121

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх