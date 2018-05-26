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§ NG.kz
Туркменские полицейские ищут в туалетах газеты с портретами президента
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32704
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.05.18 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неординарное задание получили участковые поселка Гумдаг – в эти дни они проверяют уборные в домах местных жителей. Полицейским велено пресечь факты использования в туалетах газет с портретами туркменского президента.
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§ сайлау курманов
Re: Туркменские полицейские ищут в туалетах газеты с портретами...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2738
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 26.05.18 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
помнится, где то мелькнула , некий гражданин-астанчанин , обклеил свой дом портретами самого главного казаха , с тем чтоб чиновники не смогли снести его дом , однако суровые слуги народа даже глазом не моргнули и претворили свои замыслы в реальность и был таков!
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§ 112
Re: Туркменские полицейские ищут в туалетах газеты с портретами...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12222
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.05.18 - 23:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не понимаю их, там что, вода такая дорогая?
Все таки как никак тюрки..
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§ Козлов я
Re: Туркменские полицейские ищут в туалетах газеты с портретами...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 192
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 27.05.18 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Было бы смешно,кабы не грустно...
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